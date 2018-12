Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): DRC wacht op de uitslag van de presidentsverkiezingen

KINSHASA, DR Congo, December 31, 2018 /PRNewswire/ --

In de DRC zijn de stembureaus om 5 uur lokale tijd gesloten. Meer dan 46 miljoen Congolezen staan geregistreerd om de opvolger voor President Joseph Kabila te kiezen, die 17 jaar lang het Centraal-Afrikaanse land regeerde.

In Kinshasa, de thuisbasis van vier miljoen kiezers, werd 20 procent van de stembureaus niet geopend als gevolg van een gebrek aan elektronische stemmachines, -aldus Aljazeera. Vergeet niet dat het gebruik van stemmachines in DRC's presidentsverkiezingen een primeur voor Afrika was en internationale waarnemers hebben vastgesteld dat de DRC-gemeenschap zich nauwelijks heeft kunnen aanpassen aan het gebruik van stemmachines. Dit heeft als gevolg dat het stemproces voor elk individu ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag neemt, - aldus AFRIC.

Het is belangrijk om op te merken dat de verkiezingen in DRC gehouden werden ondanks de moeilijke situatie in het land, zoals de Ebola-epidemie, rellen en de slechte logistieke situatie.

Eerder heeft het Internationaal Strafhof (ICC) een strenge waarschuwing afgegeven in reactie op meldingen van verkiezingsgerelateerd geweld in de Democratische Republiek van Congo. ICC-aanklager Fatou Bensouda zei in een verklaring: "Iedereen die aanzet of deelneemt aan massaal geweld, door misdaden te bevelen, te vragen, aan te moedigen of anderszins ertoe bij te dragen binnen het rechtsgebied van de ICC, kan strafrechtelijk vervolgd worden", - aldus Star.

Naar verwachting zal de uitslag van de presidentsverkiezingen begin januari worden bekendgemaakt.

De Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) is een gemeenschap van onafhankelijke onderzoekers, experts en activisten. De belangrijkste doelen zijn het creëren van een platform voor het uitwerken en verspreiden van objectieve analytische informatie, meningen uit de eerste hand; en het tot stand brengen van directe communicatie en samenwerking. https://afric.online/

