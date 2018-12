Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): les élections en RDC auront lieu avant le Nouvel An

KINSHASA, RD Congo, December 28, 2018 /PRNewswire/ --

Une élection présidentielle en République Démocratique du Congo a lieu le dimanche 30 décembre, a annoncé la commission électorale du pays, citant des problèmes causés par un incendie récent qui avait détruit 80% des machines de vote dans la capitale, Kinshasa.

Corneille Nangaa, le chef de la commission électorale, a déclaré que les fonctionnaires ont trouvé assez de machines de vote pour Kinshasa mais ont dû faire imprimer 5 millions de nouveaux bulletins. Nangaa a appelé au calme le pays de quelque 40 millions d'électeurs, selon Guardian (https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/drc-presidential-election-postponed-for-at-least-a-week-congo ).

Rappelons que le président sortant de la RDC, Joseph Kabila, a refusé de quitter ses fonctions à l'issue de son second mandat en 2016. La constitution du pays limite le mandat des présidents à deux mandats.

Les médias locaux ont rapporté que la CENI avait cité trois raisons pour ce retard: la mort de plus de 100 personnes dans des violences ethniques dans le nord-ouest du pays, une épidémie D'Ebola dans l'est et un manque dans le nombre de bulletins de vote qu'elle avait pu distribuer, dit Guardian (https://www.theguardian.com/world/2018/dec/20/drc-presidential-election-postponed-for-at-least-a-week-congo ).

Il est important de noter que les machines de vote seront utilisées pour la première fois en Afrique lors des prochaines élections présidentielles.

