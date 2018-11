Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): Madagaskar in afwachting van de verkiezingsresultaten

ANTANANARIVO, Madagaskar, November 8, 2018 /PRNewswire/ --

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Madagaskar is afgerond. De stembureaus zijn om 5 uur plaatselijke tijd gesloten. Ondanks de lange wachtrijen, zijn er, volgens AlJazeera, geen onregelmatigheden waargenomen bij de stembureaus (https://www.aljazeera.com/news/2018/11/madagascar-votes-presidential-elections-bid-poverty-181107055749476.html).

Om negen uur plaatselijke tijd, kondigde CENI de voorlopige verkiezingsresultaten aan. Volgens hen strijden Marc Ravalomanana en Andriy Rajoelina tegen elkaar in de hoofdstad. Rajoelina is echter de leader op de eilanden.

De opkomst was zeer hoog. Het ministerie van binnenlandse zaken van Madagaskar meldde op woensdag, kort voor de middag, dat een opkomst van 40% al gerealiseerd was, - aldus informatie verkregen van L'info.re (https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/election-presidentielle-a-madagascar-40-des-electeurs-ont-vote)/

Bedenk dat de verkiezingen gevolgd werden door 15 duizend internationale waarnemers.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen kende 36 kandidaten, drie van hen voormalige presidenten van het land (Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina en Andriy Rajoelina). Als geen van de kandidaten 50% van de stemmen verkrijgt, zal op 19 december 2018 een tweede ronde plaatsvinden.

De Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) is een gemeenschap van onafhankelijke onderzoekers, experts en activisten. De belangrijkste doelen zijn het creëren van een platform voor het uitwerken en verspreiden van objectieve analytische informatie en meningen uit de eerste hand; en het tot stand brengen van directe communicatie en samenwerking.

https://afric.online/