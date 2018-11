Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): Madagaskar wartet auf Ausgang der Wahlen

ANTANANARIVO, Madagaskar, November 8, 2018 /PRNewswire/ --

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Madagaskar ist zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr Ortszeit, und es wurden trotz langer Warteschlangen keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt, wie AlJazeera berichtet: https://www.aljazeera.com/news/2018/11/madagascar-votes-presidential-elections-bid-poverty-181107055749476.html

Nach den von CENI um 21.00 Uhr Ortszeit bekanntgegebenen vorläufigen Wahlergebnissen liefern sich Marc Ravalomanana und Andriy Rajoelina ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Hauptstadt, während Rajoelina auf den Inseln in Führung liegt.

Die Wahlbeteiligung war sehr hoch, und lag, wie das Innenministerium von Madagaskar am Mittwoch mitteilte, kurz vor mittag bei bereits 40%, meldet L'info.re: (https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/election-presidentielle-a-madagascar-40-des-electeurs-ont-vote)/

Die Wahlen wurden von 15.000 internationalen Beobachtern überwacht.

Am ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen nahmen 36 Kandidaten teil, unter ihnen auch drei ehemalige Präsidenten des Landes (Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina und Andriy Rajoelina). Sollte keiner der Kandidaten 50% der Stimmen erhalten, wird am 19. Dezember 2018 eine zweite Wahlrunde stattfinden.

Die Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC) ist eine Gemeinschaft unabhängiger Forscher, Experten und Aktivisten. Die Hauptziele sind die Schaffung einer Plattform für die ausführliche Darstellung und Verbreitung objektiver analytischer Informationen und Meinungen aus erster Hand für den Aufbau einer direkten Kommunikation und Zusammenarbeit.

https://afric.online/