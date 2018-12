Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC): Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Madagaskar beendet

ANTANANARIVO, Madagaskar, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

Am 19. Dezember um 17 Uhr schlossen die Wahllokale im Inselstaat Madagaskar. Der ehemalige Präsident Marc Ravalomanana und der ehemalige Übergangspräsident Andry Rajoelina treffen sich in einem finalen Duell, das mehr als 9 Millionen registrierte Wähler anzieht, bestätigte das Oberste Verfassungsgericht (High Constitutional Court, HCC) von Madagaskar bei der Bekanntgabe des Endergebnisses der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am 7. November.

Noch vor der Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse erklärte einer der Kandidaten, nämlich Marc Ravalomanana, er werde den Ausgang der Wahl nicht anerkennen. "Wenn ich die Ergebnisse nicht akzeptiere, wird dies auch kein echter Madagasse tun. Ich stehe nicht allein mit dieser Auffassung. Man wird sehen, wie das madagassische Volk wirklich ist, wenn ich nicht zustimme", sagte Ravalomanana nach Angaben von 24h Mada. (https://www.facebook.com/24hMada/videos/2191552311106619/).

Andry Rajoelina ging als Sieger aus dem ersten Wahldurchgang hervor, ihm fielen laut Ergebnis der am 7. November abgehaltenen Wahlen 39,23% der Stimmen zu. Der 44-jährige Politiker nennt in seinem Wahlprogramm 13 Punkte, darunter den Schutz der Umwelt, die Energie- und Wasserversorgung für die Bevölkerung, den Kampf gegen die Korruption, die Entwicklung von Bildung, Kultur, Sport und Gesundheitswesen, und die Schaffung neuer Industrieunternehmen und Arbeitsplätze. Marc Ravalomanana konnte im ersten Wahldurchgang 35,35% der Stimmen auf sich vereinen.

Die CENI hat zugesichert, den Sieger in der Zeit vom 26. Dezember bis zum 1. Januar bekannt zu geben.

