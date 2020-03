Association nationale du tourisme d'accueil de Moldavie : trois bonnes raisons de visiter la Moldavie - Trois Routes du vin qui vous feront plonger dans le trésor le plus caché d'Europe

Les Routes du vin de Moldavie ont brillamment adhéré à la ROUTE ITER VITIS, l'itinéraire culturel européen de la vigne et du vin « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne », promu par la Fédération européenne Iter Vitis et certifié comme « itinéraire culturel du Conseil de l'Europe » en 2009. « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne » vise à sauvegarder la biodiversité viticole et à mettre en valeur son caractère unique dans un monde globalisé. L'Association du tourisme d'accueil de Moldavie (ANTRIM pour National Inbound Tourism Association of Moldova) est heureuse de représenter la Moldavie dans cette aventure et de mettre sur pied des expériences vinicoles authentiques et des itinéraires d'œnotourisme. Les Routes du vin de Moldavie ont ouvert sept itinéraires uniques liés au vin et à la gastronomie, des visites mémorables de trente domaines vinicoles, portes de caves à vins et salles de dégustation, l'accès à 15 évènements œnologiques et des dizaines d'expériences culturelles immersives.

Les Routes du vin de Moldavie se croisent dans trois régions bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP). La Route des vins Codru IGP centrale représente le plus grand nombre de domaines vinicoles, et on y trouve des vins blancs, rouges et mousseux exceptionnels. La Route des vins Mur de Trajan IGP s'étend de la capitale, Chisinau, vers le sud-ouest. Connue pour ses cépages rouges, elle traverse le territoire autonome de la Gagaouzie en Moldavie, qui se caractérise par une influence turque et une gastronomie diversifiée. La Route des vins Ștefan Voda (Étienne III) IGP, qui commence à Chisinau et se poursuit vers le sud-est, vous emmène à la découverte de vins incroyables, de monuments historiques et de paysages à couper le souffle.

Le Lonely Planet écrit :

« Les Routes du vin de Moldavie sont un réseau de trois itinéraires, qui s'étendent dans les régions viticoles historiques du pays, à savoir Codru, Valul lui Traian et Stefan Voda. Les itinéraires - qui commencent dans la capitale, Chisinau - servent de couloirs culturels et d'aventure qui tracent la voie des festivals, des évènements et des principaux points d'intérêt tels que les chambres d'hôtes, les forteresses, les monastères, les réserves naturelles et les sites archéologiques. Ce réseau propose aux voyageurs des itinéraires précis tout en mettant en avant une authenticité inviolée et un esprit gastronomique inattendu ancré dans plus de 5 000 ans d'histoire viticole et un niveau de production de vin significatif ».

– Lonely Planet, 2020

SOURCE ANTRIM - National Inbound Tourism Association of Moldova