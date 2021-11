Ассоциация 2000-Watt Smart Cities с партнерами начинают работу по декарбонизации городов

Ассоциация 2000-ваттных умных городов, платформа ACTUAL и Институт инноваций мира начинают совместную работу с крупными городами по всему миру в целях ускорения их перехода к безуглеродной экономике

ГЛАЗГО (Шотландия), 15 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Ассоциация 200-ваттных умных городов (2000-Watt Smart Cities Association), платформа ACTUAL и Институт инноваций мира в Гааге (The Peace Innovation Institute at The Hague) приступают к совместной работе с крупными городами по всему миру в целях содействия ускорению их перехода к безуглеродной экономике. В начале I квартала 2022 года они представят первый ситуационный анализ, который послужит образцом для городов по всему миру.

Ассоциация 2000-ваттных умных городов, основываясь на выдвинутой общественным университетом ETH Zurich концепции 2000-ваттного общества и своей сертификации в 40 городах Швейцарии, представляет концептуальную схему для «2000-ваттных умных городов» по всему миру. Бизнес-парк GreenCity Zurich, разработанный президентом ассоциации Андреасом Бинкертом (Andreas Binkert), является наглядным примером первого в мире безуглеродного района, созданного «с нуля».

Платформа ACTUAL позволяет лидерам различных отраслей достигать своих целей в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и прокладывать путь к реальным изменениям с помощью первого в своем роде цифрового инструментария.

Институт инноваций мира в Гааге, благодаря сотрудничеству между Лабораторией инноваций мира в Стэнфорде (Peace Innovation Lab at Stanford) и городом Гаага, занимает позицию на пересечении поведенческого дизайна, научно-технического прогресса, новаторства и бизнеса. Институт специализируется на создании культуры новаторства и трансграничного сотрудничества в сфере просветительской деятельности.

«Миссия Института инноваций мира заключается в установлении прочных партнерских связей на основе своей всемирной сети, и мы рады объединению усилий Ассоциации 2000-ваттных умных городов и платформы ACTUAL», — заявил директор по инновациям Института инноваций мира Марк Нельсон (Mark Nelson).

«Ассоциация 2000-ваттных умных городов стремится продемонстрировать предложенную университетом GreenCity Zurich концептуальную схему декарбонизации в качестве шаблона, призванного послужить примером для других городов по всему миру. Мы с удовольствием начинаем совместную работу с платформой ACTUAL и Институтом инноваций мира над выполнением этой миссии и демонстрацией реального пути для городов, стремящихся ускорить свой переход к безуглеродной экономике», — отметил президент Ассоциации 2000-ваттных умных городов Андреас Бинкерт (Andreas Binkert).

«Программное обеспечение, предоставляемое платформой ACTUAL, ускорило реализацию проектов национального масштаба, позволив организациям оперативно планировать сценарии и впервые визуализировать пути развития с масштабным положительным эффектом. Каждый месяц города пополняются миллионами, и работа платформы ACTUAL имеет решающее значение для демонстрации реального влияния на повышение эффективности инвестиций в настоящее время. Мы с радостью начинаем сотрудничество с Ассоциацией 2000-ваттных умных городов и Институтом инноваций мира в целях содействия помощи городам в выполнении амбициозных обязательств по обеспечению нетто-нулевого уровня выбросов, заявленных в ходе конференции COP26», — добавил соучредитель и президент ACTUAL Картик Балакришнан (Karthik Balakrishnan).

