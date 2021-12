Astah, la filiale de Change Vision, lance un nouveau Programme académique permettant aux étudiants de pratiquer la conception UML, MBSE et de sécurité

- Astah libère les outils de conception UML, MBSE et de sécurité, utilisés par plus de 640 000 utilisateurs et 1 300 écoles, pour permettre aux étudiants de suivre des cours de STEM dans le monde entier -

TOKYO, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Change Vision, Inc, société leader dans la fourniture d'outils de modélisation pour le développement de systèmes critiques pour la sécurité, a annoncé le 9 décembre le lancement du « Programme académique » de son ensemble d'outils de modélisation largement utilisé, Astah ( https://astah.net/?utm_campaign=prasy&utm_source=pr ). Il s'agit d'une offre groupée éducative de son outil UML primé et de son outil de conception MBSE + Sécurité, destinée aux établissements d'enseignement supérieur.

Photo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106918/202111243884/_prw_PI1fl_W8i6t6MD.jpg

Le Programme académique permet aux enseignants et aux étudiants d'installer le jeu d'outils sur tous les appareils qu'ils utilisent dans les salles de classe sur le campus et aussi à la maison pour faire leurs devoirs, autant d'appareils qu'ils le souhaitent à un prix forfaitaire.

« Cet outil léger et peu coûteux est exactement ce que nous voulons utiliser dans mon cours, Sécurité des systèmes de conduite automatisée, qui aide les étudiants à être capables de mener des activités de sécurité fonctionnelle ISO26262 et de développement SOTIF dans leur future carrière », a déclaré Yuxin Zhang ( https://www.linkedin.com/in/zhangyuxin/ ), professeur associé du State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control, Université de Jilin, en Chine.

Photo de profil de Zhang : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106918/202111243884/_prw_PI2fl_FCNrc9mh.png

La demande croissante d'ingénierie de sécurité des systèmes est à l'origine de ce lancement. La taille du marché des systèmes de sécurité automobile a été évaluée à USD101,77 milliards en 2020 et devrait atteindre USD198,96 milliards en 2028, avec un TCAC de 8,76 % de 2021 à 2028(*). L'un des principaux facteurs de cette croissance est la réglementation gouvernementale liée à la sécurité des véhicules. À l'ère du changement radical et de la croissance rapide de l'industrie automobile, les besoins d'apprentissage de la conception de la sécurité des véhicules augmentent et les cours de conception de la sécurité sont plus nombreux que jamais.

(*) https://www.verifiedmarketresearch.com/product/automotive-safety-system-market/

En définitive, ce nouveau programme universitaire donne aux étudiants la possibilité de s'exercer à l'analyse et à la conception de la sécurité des systèmes à l'aide d'outils professionnels utilisés dans des projets réels. Change Vision espère former les meilleurs talents qui dirigeront l'industrie automobile florissante pour façonner un avenir sûr et mobile.

À propos du Programme académique

Le Programme académique de Change Vision s'appelle « Faculty Site License », une licence pour l'ensemble du site au prix de USD750 / 585 euros. Pour plus d'informations et un essai gratuit : https://astah.net/products/faculty-site-license/?utm_campaign=prasy&utm_source=pr

À propos d'Astah System Safety

Un outil MBSE et d'analyse de la sécurité incorporant des procédures de pointe telles que STAMP/STPA, SysML, ASAM SCDL et GSN (Goal Structuring Notation) pour sécuriser la sécurité dans la phase précoce du développement par la conception, en centralisant les informations de conception avec traçabilité.

Pour plus d'informations :

https://astah.net/products/astah-system-safety/?utm_campaign=prasy&utm_source=pr

À propos de Change Vision :

Change Vision, qui fêtera son 15e anniversaire en 2021, a son siège à Tokyo, au Japon, et est un fournisseur d'outils de modélisation. Plus de 640 000 utilisateurs, issus de grandes et petites organisations, utilisent Astah pour concevoir des logiciels et des produits critiques pour la sécurité. Change Vision se nourrit d'inspiration et vise à rendre la conception de logiciels plus productive, plus riche et plus amusante.

