Astana Club 2019: In Kasachstan werden die globalen Risiken für Eurasien für das Jahr 2020 bekannt gegeben

Das fünfte Treffen des Clubs wird vom Institut für Weltwirtschaft und Politik unter der Leitung der N. Nasarbajew-Stiftung organisiert und steht unter dem Motto „Greater Eurasia: On the Way to New Architecture of Global Cooperation" (Großraum Eurasien: Auf dem Weg zu einer neuen Architektur der globalen Zusammenarbeit).

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die derzeit verschärfte Konfrontation im Dreieck USA-China-Russland, das Wachstum des Handelsprotektionismus und einer populistischen Stimmung sowie die neue Eskalationswelle im Iran und in Nordkorea.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Gestaltung der künftigen Architektur der Zusammenarbeit in Eurasien sowie der Suche nach Lösungen für die wichtigsten globalen Sicherheitsherausforderungen, wie beispielsweise die Frage der unkontrollierten Verbreitung von Kernwaffen, gewidmet.

Auf der Veranstaltung wird die nächste Ausgabe des Ratings Top 10 Risks for Eurasia in 2020, einer strategischen Vorausschau führender Experten aus der ganzen Welt über die 10 wichtigsten Risiken für Eurasien im Jahr 2020 vorgestellt.

An dem Treffen werden voraussichtlich mehr als 50 internationale Redner aus fast 30 Ländern teilnehmen, darunter ehemalige Staatschefs, ehemalige Premierminister, Minister und ein Nobelpreisträger.

Hauptredner des Astana Clubs:

Mohamed ELBARADEI, Friedensnobelpreisträger (2005), Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) (1997-2009)

Friedensnobelpreisträger (2005), Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) (1997-2009) Jacob FRENKEL, Vorsitzender von JP Morgan Chase International, Vorsitzender des Kuratoriums, Group of Thirty (G30)

Vorsitzender von JP Morgan Chase International, Vorsitzender des Kuratoriums, Group of Thirty (G30) José Manuel BARROSO , Präsident der Europäischen Kommission (2004-2014), Premierminister Portugals (2002-2004), nicht-exekutiver Vorsitzender von Goldman Sachs International

, Präsident der Europäischen Kommission (2004-2014), Premierminister Portugals (2002-2004), nicht-exekutiver Vorsitzender von Goldman Sachs International Hamid KARZAI , Präsident der Islamischen Republik Afghanistan (2004-2014)

, Präsident der Islamischen Republik Afghanistan (2004-2014) José Luis ZAPATERO, Premierminister Spaniens (2004-2011), Generalsekretär der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (2000-2012)

Premierminister Spaniens (2004-2011), Generalsekretär der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (2000-2012) Yves LETERME , Premierminister Belgiens (2008, 2009-2011), Generalsekretär der Internationalen IDEA (2014-2018)

, Premierminister Belgiens (2008, 2009-2011), Generalsekretär der Internationalen IDEA (2014-2018) Danilo TÜRK, Präsident Sloweniens (2007-2012), stellvertretender UN-Generalsekretär für politische Angelegenheiten (2000-2005)

Präsident Sloweniens (2007-2012), stellvertretender UN-Generalsekretär für politische Angelegenheiten (2000-2005) Yun BYUNG-SE, Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Korea (2013-2017)

Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Korea (2013-2017) Franco FRATTINI, Außenminister Italiens (2002-2004, 2008-2011), Vizepräsident der Europäischen Kommission (2004-2008)

Außenminister Italiens (2002-2004, 2008-2011), Vizepräsident der Europäischen Kommission (2004-2008) Mikhail FRADKOV, Direktor des Russischen Instituts für Strategische Studien, Premierminister Russlands (2004-2007), Direktor des russischen Auslandsnachrichtendienstes (2007-2016)

Astanaclub.kz

facebook.com/AstanaClubKZ/

twitter.com/AstanaClub_kz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025580/Astana_Club_Global_Risks_Eurasia_2020.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1025581/Astana_Club_Logo.jpg

SOURCE Institute of World Economics and Politics (IWEP)