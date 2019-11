Astana Club 2019 : les experts mettent en garde contre les risques de récession économique mondiale en 2020

NUR-SULTAN, Kazakhstan, le 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Lors de la cinquième réunion de l'Astana Club qui s'est tenue dans la capitale du Kazakhstan, les experts ont présenté la deuxième édition du classement « Top 10 des risques pour l'Eurasie en 2020 ». 40 experts, hommes et femmes politiques ainsi que 1 100 professionnels de 70 pays ont participé à l'enquête. Le classement a pour principal objectif d'évaluer et de prévoir sur la base de scénarios les risques les plus importants pour la région Eurasie.

Parmi les principaux risques évoqués pour l'Eurasie en 2020 figuraient :

Les répercussions de l'élection présidentielle américaine de 2020 La récession économique mondiale L'escalade de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine Une nouvelle course aux missiles nucléaires L'exacerbation de la lutte pour la domination technologique L'escalade militaire du conflit autour de l' Iran La crise nucléaire dans la péninsule coréenne Le risque de nouvelle vague de terrorisme Le nationalisme agressif et le populisme Les problèmes d'envergure causés par le changement climatique

Le classement a été présenté par le directeur de l'Institute of World Economics and Politics (IWEP) sous l'égide de la Fondation N.Nazarbayev Yerzhan Saltybaev et les co-auteurs du classement, l'ancien président de la Slovénie (2007-2012) Danilo Turk, le vice-président de la Fondation Carnegie Evan Feigenbaum (États-Unis), entre PIR, le Lieutenant Général Evgeny Buzhinsky (Russie) au sein de la réunion de l'Astana Club.

La cinquième réunion de l'Astana Club qui a réuni des experts internationaux de premier plan, des hommes et femmes politiques et des diplomates, a été organisée par la Fondation N. Nazarbayev et l'IWEP.

Le slogan de la réunion anniversaire du Club cette année est « La grande Eurasie : vers une nouvelle architecture de coopération mondiale ».

L'Astana Club est devenu une plateforme unique réunissant des représentants de tout l'échiquier politique pour discuter des problèmes les plus pertinents auxquels l'Eurasie et le monde sont confrontés.

Les discussions des experts du Club portent sur l'aggravation actuelle de l'affrontement dans le triangle des États-Unis, de la Chine et de la Russie, la croissance du protectionnisme commercial et des sentiments populistes, ainsi que sur le nouveau cycle d'escalade autour de l'Iran et la Corée du Nord.

Parmi les intervenants et têtes d'affiche de l'Astana Club en 2015-2019 figuraient des hommes politiques et des penseurs aussi célèbres que Mohammed ElBaradei, Jose Manuel Barroso, Ahmet Davutoglu, Vaclav Klaus, Abdullah Gul, Boris Tadic, Hamid Karzai, George Friedman, Ian Morris, Robert Kaplan et bien d'autres.

SOURCE Institute of World Economics and Politics (IWEP)