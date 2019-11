Astana Club 2019 : les risques mondiaux pour l'Eurasie en 2020 seront annoncés au Kazakhstan

NOURSOULTAN, Kazakhstan, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les 11 et 12 novembre 2019, Noursoultan, la capitale du Kazakhstan, accueillera la cinquième réunion annuelle de l'Astana Club.

Les experts aborderont les problèmes de géopolitique et de sécurité les plus importants pour l'avenir de l'Eurasie et la dynamique des processus mondiaux.