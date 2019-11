Astana Club 2019: Los riesgos mundiales para Eurasia en 2020 se anunciarán en Kazakstán

La quinta reunión del club está organizada por medio del Institute of World Economics and Politics bajo la N. Nazarbayev Foundation y cuenta con el lema "Greater Eurasia: On the Way to New Architecture of Global Cooperation".

Los debates se centrarán en la actual confrontación agravada en el triángulo entre Estados Unidos-China-Rusia, el crecimiento dentro del proteccionismo comercial y los sentimientos populistas, además de la nueva ola de escalada en Irán y Corea del Norte.

Hay que poner atención particular al modelado de la arquitectura de cooperación futura en Eurasia, además de buscar una solución para los principales retos de seguridad globales, como el tema de la proliferación nuclear no controlada.

La próxima edición de la clasificación Top 10 Risks for Eurasia in 2020, una visión estratégica de los principales expertos de todo el mundo, se presentará durante la celebración del evento.

Se espera que a la reunión asistan más de 50 ponentes internacionales procedentes de cerca de 30 países, incluyendo antiguos jefes de estado, antiguos primeros ministros, ministros y premios Nobel.

Los principales ponentes del Astana Club:

Mohamed ELBARADEI, ganador del Premio Nobel de la Paz (2005), director general de la International Atomic Energy Agency (IAEA) (1997 – 2009)

ganador del Premio Nobel de la Paz (2005), director general de la International Atomic Energy Agency (IAEA) (1997 – 2009) Jacob FRENKEL, presidente de JP Morgan Chase International, presidente del consejo de fideicomisarios del grupo de los 30

presidente de JP Morgan Chase International, presidente del consejo de fideicomisarios del grupo de los 30 José Manuel BARROSO , presidente de la Comisión Europea (2004-2014), Primer Ministro de Portugal (2002-2004), presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International

, presidente de la Comisión Europea (2004-2014), Primer Ministro de (2002-2004), presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International Hamid KARZAI , presidente de la República Islámica de Afganistán (2004-2014)

, presidente de la República Islámica de Afganistán (2004-2014) José Luis ZAPATERO, presidente de España (2004-2011), secretario general del Partido Socialista Obrero Español (2000-2012)

presidente de España (2004-2011), secretario general del Partido Socialista Obrero Español (2000-2012) Yves LETERME , primer ministro de Bélgica (2008, 2009-2011), secretario general de International IDEA (2014-2018)

, primer ministro de Bélgica (2008, 2009-2011), secretario general de International IDEA (2014-2018) Danilo TÜRK, presidente de Eslovenia (2007-2012), ayudante del secretario general de la ONU en asuntos políticos (2000-2005)

presidente de Eslovenia (2007-2012), ayudante del secretario general de la ONU en asuntos políticos (2000-2005) Yun BYUNG-SE, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea (2013-2017)

ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea (2013-2017) Franco FRATTINI, ministro de Asuntos Exteriores de Italia (2002-2004, 2008-2011), vicepresidente de la Comisión Europea (2004-2008)

ministro de Asuntos Exteriores de Italia (2002-2004, 2008-2011), vicepresidente de la Comisión Europea (2004-2008) Mikhail FRADKOV, director del Russian Institute for Strategic Studies, primer ministro de Rusia (2004-2007), director del Foreign Intelligence Service of Russia (2007-2016)

