Astana Club: Die Welt muss 2019 mit einer Konjunkturflaute und wachsenden Konflikten rechnen

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/785867/Astana_Club.jpg )

Die Studie wurde von dem Expertenteam des Institute of World Economics and Politics unter der Leitung seines Direktors Yerzhan Saltybayev erstellt. Sie basiert auf den Meinungen von mehr als 30 globalen Experten und Politikern, darunter mehrere ehemalige Staatschefs und Nobelpreisträger. Darüber hinaus haben mehr als 1.000 Experten aus 60 Ländern durch Fragebögen ihren Input gegeben.

Zu den namhaften Autoren der Studie gehören geopolitische und strategische Prognose-Gurus und Nobelpreisträger - Robert Kaplan, Senior Advisor bei der Eurasia Group, Dan Smith, Direktor des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Mathew Burrows, Direktor der Strategic Foresight Initiative des Atlantic Council, Matthew Rojansky, Direktor des Kennan Institute am Woodrow Wilson Center, Rajendra Pachauri, Friedensnobelpreisträger und Präsident des World Sustainable Development Forum und Mohamed ElBaradei, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (1997-2009), Friedensnobelpreisträger 2005.

Die Studie zeigt die Top 10 der globalen Risiken für Eurasien im Jahr 2019 auf: Eskalation der Konfrontation zwischen China und den USA; vollständige Ausweitung der Handelskriege; der Große Krieg im Nahen Osten; weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen; "Auftauen" von Gefahrenherden in Eurasien; Zunahme von Separatismus und ethno-konfessionellen Konflikten; Verschärfung der Umwelt- und Wasserproblematik; Stärkung und Entwicklung von Cyberbedrohungen; Beginn eines neuen Wettrüstens; Risiko von großen nuklearen und technologischen Katastrophen.

Die Mehrheit der am Projekt beteiligten Experten warnt vor der zunehmenden Anfälligkeit der Welt für globale Risiken. Die beiden schwerwiegendsten Risiken ergeben sich aus zwei Bereichen der Konfrontation zwischen den USA und China. Der erste betrifft das militärisch-politische Umfeld - mit gegenseitigem Misstrauen und zunehmendem Wettbewerb um die Vorherrschaft in Asien. Die USA werden ihre Eindämmungspolitik gegen China verstärken und den antichinesischen Konsens im asiatisch-pazifischen Raum festigen. Dies wird eine Reaktion Chinas hervorrufen, die dem Druck entgegenwirken soll.

Der zweite Bereich betrifft den Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten, der Mitte 2018 begann. Die Zollbeschränkungen werden sicherlich verlängert, was zu einer Verlangsamung der Wirtschaft beider Länder führt. Die Wirkung von Schutzmaßnahmen, die auf andere Märkte "übergreifen", können daher ebenfalls als Folge davon beobachtet werden. Handelsbeschränkungen auf der ganzen Welt führen zu einer Abschwächung des Welthandels und einem Rückgang weltweiter Investitionen.

Die Folgen des Rückzugs der USA aus einem Atomabkommen mit dem Iran könnten einen groß angelegten Krieg im Nahen Osten auslösen.

Im Jahr 2019 werden sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter verschlechtern. Der Druck auf Moskau könnte durch Sanktionen intensiviert werden: Die nächsten Ziele könnten die größten russischen Banken sein, deren Dollar-Anlagen eingefroren werden könnten.

Das Auftauen der Gefahrenherde in Eurasien - die Konflikte in der Ostukraine sowie Bergkarabach und Afghanistan - könnte die Beziehungen zwischen den großen und regionalen Mächten verschärfen.

Es besteht ein hohes Risiko für eine neue Runde der Gewalt zwischen sunnitischen und schiitischen Gruppen im Nahen Osten, und in naher Zukunft sind viele tausend Flüchtlinge, insbesondere Rohingya-Muslime, von einer humanitären Krise bedroht.

Geopolitische Konfrontation wird zum Cyberwar wachsen, wobei Kraftwerke und Netze, militärisch-industrielle Komplexe und elektronische Netze angegriffen werden. Die Verluste durch das Handeln von Cyberkriminellen wachsen dynamisch und nähern sich 1 % des Welt-Bruttoinlandsprodukts.

Eine Rückkehr zum Wettrüsten ist ein weiteres Risiko, das durch den kritischen Vertrauensverlust der Großmächte entsteht.

Präsident Nasarbajew schlug eine Reihe von Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken vor, wie z. B. die Einrichtung einer Dialogplattform zwischen den führenden Weltmächten (USA, China, Russland und der Europäischen Union). Er schlug vor, die Astana-Plattform zur Führung solcher Verhandlungen zu nutzen.

Er hält es auch für notwendig, die KSZE-Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 zu aktualisieren, den Dialog über die Nichtverbreitung von Kernwaffen fortzusetzen und Lösungen zur Beseitigung von Handelskriegen auszuarbeiten, die zu einem Ungleichgewicht im Welthandel führen.



Präsident Nasarbajew sprach sich auch für die Bildung einer gemeinsamen Sicherheitsorganisation in Asien nach dem Vorbild der bestehenden CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia) aus. In Zukunft könnte diese Organisation zusammen mit der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) eine Sicherheitszone auf dem gesamten eurasischen Subkontinent ausarbeiten, sagte er.



"Es ist angemessen, in Astana eine Konferenz über die Sicherheit in Eurasien abzuhalten. Und das kann auf der Grundlage unseres Astana-Clubs geschehen", schlug der Präsident vor.

Der Club wird von der Stiftung des Ersten Präsidenten von Kasachstan und dem Institute of World Economy and Politics der Stiftung organisiert. Mehr als 50 führende internationale Experten, Politiker und Diplomaten aus 33 Ländern der Welt nehmen am Astana Club teil, darunter Österreich, Afghanistan, Belgien, Ägypten, Italien, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Spanien, China, Norwegen, Russland, Kroatien, USA, Schweden und Japan.

Medienkontakt:

Aida Haidar

+7-700-782-0648



SOURCE Astana Club