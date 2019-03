Astea International sponsert die Kundendienstkonferenz „Field Service Summit UK 2019"

Astea organisiert Diskussionsrunde zum Thema „Wie müssen sich führende Dienstleister an die veränderte Welt des Kundendienstes anpassen?"

HORSHAM, Pennsylvania, 27. März 2019 /PRNewswire/ -- Astea International Inc., ein führender und globaler Anbieter von Kundendienstmanagement- und Mobilitätslösungen , gab heute seine Teilnahme an der 4th Annual Field Service Summit UK 2019 -Konferenz bekannt, die am Mittwoch, 3. April 2019 in Coventry, Vereinigtes Königreich stattfindet.