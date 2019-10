Astea International sponsort Aftermarket Business Platform 2019

en

heeft aangekondigd dat het de 13e editie van

, dat plaatsvindt van 16 oktober tot en met 18 oktober in Nyköping, Zweden, zal sponsoren. Omdat databeheer een belangrijk onderwerp is van de conferentie dit jaar, zal het Astea EMEA-team ter plaatse zijn om te laten zien hoe een uitgebreid FSM-platform zoals

fabrikanten kan helpen een gezaghebbend registratiesysteem op te zetten om klanten te analyseren en te beïnvloeden en ten slotte om gegevens over klanten, producten en activa te gelde te maken.

"Astea werkt samen met veel bedrijfsorganisaties die worstelen met gefragmenteerde en verouderde gegevens die niet consequent worden gedeeld tussen verschillende afdelingen, bedrijfseenheden of toepassingen", aldus John Hunt, EMEA-directeur van Astea. "Alliance Enterprise consolideert gegevens van uiteenlopende systemen, waardoor organisaties de kwaliteit en consistentie van hun gegevens kunnen versterken en essentiële vragen kunnen beantwoorden over hun meest winstgevende klanten, producten en diensten."

Door de grondslag te leggen voor gecentraliseerde databeheerspraktijken kunnen fabrikanten die gebruikmaken van Aftermarket Services, beginnen met het kiezen voor IoT, predictief onderhoud en het gebruik van diensten als groeimotor. Om te achterhalen hoe fabrikanten hun strategieën voor producten en diensten ontwikkelen om beter te voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten, publiceerde Astea onlangs een onderzoeksrapport met als titel Digital Disruption in Proactive and Service-Driven Manufacturing (digitale ontwrichting in proactieve en dienstgerichte vervaardiging). In het rapport zetten we uiteen dat 84% van de serviceorganisaties beweert dat het beheren van hoge klanteisen een van hun grootste uitdagingen is voor 2019 en daarna. Om aan de hogere verwachtingen van klanten te voldoen, gebruikt 79% van de organisaties IoT ter ondersteuning van technologie-als-dienst voor industriële apparatuur.

Maar met alle opwinding en hype rondom technologieën zoals IoT , trappen veel bedrijven in de val van het invoeren van technologie omwille van de technologie. Hunt licht dit toe:

"Alle dienstgerichte bedrijven, niet alleen fabrikanten, moeten niet vergeten dat de invoering van nieuwe technologie gericht moet zijn op het verbeteren van de klanttevredenheid. Het vermogen van een organisatie om een meerwaarde te creëren voor haar klanten is afhankelijk van hoe goed zij klantgegevens kan verzamelen, benutten en delen. Gegevens delen met klanten is nu de basisregel van het spel. Voor de klanten van Astea betreft het de mogelijkheid om real-time data te delen via ons klantenportaal en onze mobiele app , zodat klanten niet alleen kunnen zien wat er gebeurt met hun geïnstalleerde activa, maar ook zicht hebben op de serviceactiviteiten die worden uitgevoerd. Dat geeft klanten het gevoel dat hun dienstverlener een partner is die echt een meerwaarde biedt."

Om meer te weten te komen over hoe Astea International dienstgerichte fabrikanten kan helpen, kunt u met ons EMEA-team spreken op de Astea-stand tijdens het Aftermarket Business Platform of een live demonstratie aanvragen via onze website.

