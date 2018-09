Astellas Farma Brasil é eleita uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Astellas Farma Brasil (AFB) foi recentemente nomeada uma das melhores farmacêuticas para se trabalhar no Brasil, de acordo com o último ranking do Instituto Great Place to Work® (GPTW). Esse resultado marca o quinto ano consecutivo que a AFB é reconhecida como uma das melhores empresas farmacêuticas para se trabalhar no país.

O Instituto GPTW é uma consultoria global de recursos humanos, pesquisa e treinamento. O modelo Great Place to Work® é baseado em 25 anos de pesquisa e dados coletados por meio do Trust Index© Employee Survey da empresa, que é respondido anualmente por mais de 10 milhões de funcionários em todo o mundo.

Neste ano, mais de 80% dos funcionários da companhia participaram da pesquisa. "A AFB está comprometida em fornecer um ambiente de trabalho transparente e solidário para todos os nossos funcionários", afirma João Carlos de Britto, gerente geral da Astellas Farma Brasil. "O reconhecimento do Great Place to Work é um reflexo do nosso desejo inabalável em fornecer valor aos pacientes - nossa maior prioridade".

A AFB promove uma forte cultura baseada no modo "Astellas Way" - uma filosofia que enfatiza o compromisso com os pacientes, ownership, resultados, openness e a integridade. A companhia também reconhece a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e oferece uma série de programas para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. "Um excelente lugar para trabalhar é aquele em que o colaborador tem orgulho do que faz, confia nas pessoas e gosta com quem trabalha", explica Fátima Neri, diretora de Recursos Humanos da AFB. "Estamos orgulhosos de prover aos nossos funcionários um ambiente focado no engajamento e melhoria consistente."

Sobre Astellas Farma Brasil

Astellas Farma Brasil, uma afiliada da Astellas Pharma Inc, localizada em Tóquio, no Japão, é uma empresa farmacêutica dedicada à melhoria da saúde das pessoas em todo o mundo através da provisão de produtos farmacêuticos inovadores e confiáveis. A Astellas Farma Brasil se concentra em Urologia, Oncologia, Imunologia e Doenças Infecciosas como principais áreas terapêuticas. A Astellas está na linha de frente da mudança na saúde para transformar ciência inovadora em valor para os pacientes. Para mais informações sobre Astellas Farma Brasil, visite: http://www.astellasfarma.com.br

Contato para imprensa:

S/A LLORENTE & CUENCA

Tuca Figueira ● Dayana Cardoso

tfigueira@llorenteycuenca ● dcardoso@llorenteycuenca

(11) 30543343 | 30543342





FONTE Astellas Farma Brasil

Related Links

http://www.astellasfarma.com.br