ASTM International fornece acesso público às normas usadas para COVID-19

W. CONSHOHOCKEN, Pensilvânia, 25 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A organização de normas globais ASTM International está fornecendo acesso público gratuito a um conjunto de duas dúzias de importantes normas usadas na produção e teste de equipamentos de proteção individual para combater a emergência de saúde pública do COVID-19 (coronavírus).

Em um esforço para apoiar fabricantes, laboratórios de teste, profissionais de saúde e o público em geral, as normas disponíveis abrangem equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras faciais, aventais médicos, luvas e desinfetantes para as mãos.

"A ASTM International está comprometida em apoiar prestadores de cuidados de saúde, fabricantes, laboratórios e outros em seus esforços para lidar com essa pandemia global", de acordo com Katharine Morgan, presidente da ASTM International. "O acesso a essas normas, sem nenhum custo, ajudará as empresas que fabricam esses produtos a entender os requisitos de segurança, qualidade e desempenho necessários, ajudando nosso mundo a trabalhar melhor".

O conjunto de normas disponíveis inclui métodos de teste, especificações de desempenho e terminologia. Elas foram desenvolvidas e mantidas pelos comitês da ASTM International de roupas e equipamentos de proteção individual (F23), têxteis (D13), borracha (D11), pesticidas, antimicrobianos e agentes de controle alternativos (E35) e dispositivos e materiais médicos e cirúrgicos (F04) e estão disponíveis aqui para acesso público.

Visite www.cdc.gov e www.who.int para mais informações e recomendações sobre o coronavírus.

