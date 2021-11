ASTM International przejmuje Wohlers Associates, międzynarodowego lidera w dziedzinie technologii produkcji przyrostowej

W ramach tej transakcji ASTM International pozyskuje Raport Wohlersa, główną publikację dla przemysłu AM, wraz z raportami wywiadowczymi, specjalistycznymi opracowaniami, szkoleniami w zakresie projektowania dla AM oraz usługami doradczymi.

„Z przyjemnością witamy Wohlers Associates w rodzinie ASTM – podkreśla Katharine Morgan, prezes ASTM International. - Wohlers jest rzetelnym źródłem informacji i analiz dla społeczności AM od ponad 30 lat i z radością obserwuję, co nasze dwie zaufane i wiarygodne marki mogą wspólnie osiągnąć dla tego przemysłu".

Morgan patrzy z nadzieją na współpracę pomiędzy Raportem Wohlersa oraz pełnym portfolio produktów i usług Wohlers Associates a pracą członków ASTM oraz Centrum Doskonałości AM (CoE). Efektem tego połączenia będą nowatorskie możliwości w zakresie informacji biznesowych, doradztwa i zasobów w globalnej społeczności AM.

W przyszłości firma z Fort Collins w Kolorado rozpocznie działalność jako Wohlers Associates, wspierana przez ASTM International. Terry Wohlers, główny konsultant i prezes organizacji, dołączy do ASTM International i będzie pełnił funkcję dyrektora działu badań rynku produkcji przyrostowej. Ponadto Noah Mostow z Wohlers Associates zostanie nowym kierownikiem działu badań i analiz rynku AM w ASTM. Obaj będą pracować w ramach ASTM AM CoE.

„Jestem niezmiernie podekscytowany dołączeniem do światowej klasy zespołu ASTM International – powiedział Wohlers. - Dzięki ASTM mamy możliwość przyjmowania większej ilości projektów niż w przeszłości, a nasz zespół doradczy jest teraz liczniejszy niż kiedykolwiek. Tym bardziej cieszymy się, że ASTM zobowiązała się do publikowania raportu przez kolejne lata".

Wohlers dodaje, że jest przekonany, iż ASTM International utrzyma jakość, neutralność i wartość, jakiej klienci oczekują od Raportu Wohlersa, który od 26 lat jest niekwestionowaną, wiodącą w branży publikacją na temat AM.

Inwestycja ta wspiera wizję rozwoju firmy ASTM zmierzającą do rozszerzenia jej obecności w przemyśle AM, oferując programy, usługi i produkty z tego zakresu. Obecnie oferta ta obejmuje badania rynkowe oraz doradztwo techniczne i strategiczne w zakresie najnowszych osiągnięć i trendów w przedmiotowej dziedzinie. Uzupełniają one dotychczasowe programy i usługi ASTM wspierające industrializację technologii AM. Oczekuje się, że przyszłe edycje Raportu Wohlersa zostaną zintegrowane z flagowym produktem ASTM - Compass, internetową platformą subskrypcyjną.

ASTM wzmocni istniejącą markę Wohlers i wykorzysta jej wpływ na rynek oraz dostęp do najważniejszych decydentów branży AM na całym świecie. Należy się spodziewać, że to przejęcie wniesie nową wartość do szeregu branż, umożliwiając tym samym szersze zastosowanie produktów i usług AM.

Bezpośrednia konferencja prasowa dotycząca przejęcia odbędzie się podczas targów Formnext we wtorek 16 listopada 2021 r. w godzinach 11:15 - 11:45 CET w Portalhaus w sali Prisma na poziomie C.

Więcej informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Wohlers Associates wspieranych przez ASTM International można znaleźć na stronie wohlersassociates.com.

Powołane do życia w 2018 roku AM CoE to partnerstwo ASTM International i przedstawicieli przemysłu, rządów i środowisk akademickich, którzy prowadzą strategiczne prace badawczo-rozwojowe mające na celu rozwój standardów we wszystkich aspektach technologii AM. Założeniem centrum jest przyspieszenie rozwoju i adopcji solidnych, zmieniających oblicze technologii poprzez wykorzystanie programów szkoleniowych, standaryzacji i oferty związanej z certyfikacją.

Więcej informacji na temat pracy AM CoE, w tym dodatkowe informacje na temat przejęcia, można znaleźć na stronie internetowej www.amcoe.org.

ASTM International

Organizacja ASTM International, zaangażowana w zaspokajanie powszechnych potrzeb społecznych, ma znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, zaufanie konsumentów oraz ogólną jakość życia. Tworząc normy konsensusu opracowane przy udziale międzynarodowych ekspertów technicznych oraz innowacyjne usługi, spółka podnosi jakość życia, wspierając cały świat w sprawniejszym funkcjonowaniu.

