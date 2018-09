Aston Martin Lagonda ed Electrify America tra i marchi globali al centro di AutoMobility LA 2018

I leader di Honda, BYTON, Amazon e altre società discuteranno del futuro dei trasporti nel Technology Pavilion Stage

LOS ANGELES, 25 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Gli organizzatori di AutoMobility LA™ del Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) hanno annunciato oggi che Laura Schwab, Presidente of Aston Martin Lagonda delle Americhe e Giovanni Palazzo, Presidente e Amministratore Delegato di Electrify America, sono tra gli esperti che daranno lustro alla programmazione, densa di eventi, per il 2018. AutoMobility LA si svolgerà dal 26 al 29 novembre al Los Angeles Convention Center e fornirà una piattaforma per gli organi di stampa e per i professionisti del settore per poter presentare gli annunci del settore automobilistico e tecnologico, conferenze con un solo speaker, gruppi di lavoro, debutti di vetture, e per partecipare a eventi per il networking.

Insieme alle conferenze con un solo speaker con Schwab e Palazzo, la conferenza comprenderà contenuti da molti leader del settore automobilistico e tecnologico. Ted Klaus, Vice Presidente e Progettista Esecutivo di Honda R&D Americas (Ricerca e Sviluppo - Americhe), presenterà un prototipo connesso per autostrade che punta a ridurre le congestioni create dal traffico e gli urti tra veicoli. Il dott. Carsten Breitfeld, Amministratore Delegato e co-fondatore di BYTON, affronterà il problema di come il marchio utilizzi l'intelligenza artificiale (IA) nello spazio per l'esperienza del cliente. Ned Curic, Vice Presidente di Amazon Alexa Automotive, discuterà la crescente importanza della voce nella mobilità e di come essa rappresenti una componente essenziale per un futuro autonomo. AutoMobility LA vedrà anche il debutto di veicoli da case che producono vetture elettriche come BYTON e Rivian martedì 27 novembre all'interno del Technology Pavilion.

Il programma della conferenza affronterà anche argomenti molto caldi per il settore tra cui la collaborazione per creare nuovi modelli per realizzare le vetture del futuro, il blockchain nei trasporti, la preparazione delle autostrade per i veicoli autonomi, i cambiamenti nel design delle vetture, l'elettrificazione, l'autonomia, il car-sharing, e altro ancora. I gruppi di lavoro avranno una durata di 30 minuti, con una breve sessione di domande e risposte al termine. Torneranno anche le famose gare di AutoMobility LA ed eventi come l'Hackathon ad AutoMobility LA, il Securing Mobility Summit, l'evento di inizio del settore, i premi per la Top Ten Automotive Startups Competition e la Green Car of the Year.

Oltre alla conferenza, AutoMobility LA offrirà anche nuovi ed eccitanti eventi per il progresso sociale e professionale. Women in Automotive (Le donne nel settore automobilistico) ospiterà una conferenza sull'educazione e sul miglioramento delle possibilità della comunità automobilistica sulla leadership del pensiero e sulle tendenze che si riflettono sull'impiego e sulla crescita delle vendite. Gli ospiti possono anche partecipare alla conferenza Marketing Automotive, un evento creato da MediaPost, dove i leader del marketing nel settore automobilistico condivideranno informazioni preziose su come stanno facendo crescere le proprie aziende e il settore automobilistico. Ancora tra le novità del 2018 vi è il Car Design Forum, un evento ospitato da Car Design News, che offre ai professionisti del settore automobilistico una possibilità unica di scoprire le ultime innovazioni nei settori della tecnologia, dell'esperienza utente e dell'intelligenza artificiale che cambieranno le regole del gioco e il futuro del settore direttamente dai creativi più esperti che stanno guidando questo cambiamento.

I visitatori di AutoMobility LA saranno tra i primi ad assistere alle presentazioni per debutti globali e dell'America settentrionale oltre che di vetture da case come BMW, Nissan, Porsche, Volkswagen e Volvo, tra le altre. Subito dopo l'AutoMobility LA, tutti i veicoli che debuttano nel 2018 saranno presentati al Los Angeles Auto Show, che aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre.

"AutoMobility continua nella sua evoluzione, insieme a quella del settore, e siamo davvero felici di avere un elenco di così grande spessore composto da leader del settore della tecnologia per le auto, di case automobilistiche, esperti del settore ed eventi che si terranno questo anno," ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale del LA Auto Show e di AutoMobility LA. "Mettiamo a disposizione dei nostri visitatori un gran numero di esperienze e di opportunità, che permetteranno agli ospiti di vedere un po' di tutto. Siamo davvero impazienti di poter vedere cosa presenteranno i partecipanti di questo anno."

Per effettuare la registrazione all'AutoMobility LA, visitare automobilityla.com/register.

Per effettuare la registrazione all'AutoMobility LA, visitare automobilityla.com/register.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 sarà aperto al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascolta le giurie, le interviste e i discorsi inaugurali precedenti sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

Contatti organi di stampa:

Sanaz Marbley/Devon Zahm

JMPR Public Relations, Inc.

(818) 992-4353

smarbley@jmpr.com

dzahm@jmpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com