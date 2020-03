ASTOUND Group projeta e fabrica modelos inovadores de quiosques de contenção para resposta rápida à COVID-19 em 72 horas

"Iniciamos a nossa mudança para uma solução focada na comunidade, para proteger os profissionais da linha de frente contra a exposição ao COVID-19, quando compreendemos o quanto isso era necessário para manter as pessoas em segurança. Podemos trabalhar com projetos e fabricá-los muito rapidamente e, por isso, consideramos que fazia sentido mudar o nosso foco e nos concentramos em solucionar esse problema", disse Andrew Pittam, vice-presidente da ASTOUND para atendimento aos clientes

Em menos de 72 horas, os protótipos dos quiosques foram projetados e fabricados, e um Centro de Avaliação Rápida do COVID-19 foi instalado para a Unity Health, em Toronto, no Canadá. "Andrew, eu gostaria de lhe agradecer, e de agradecer toda a equipe da ASTOUND, pelo milagre que vocês fizeram essa semana. Muitas pessoas entraram no centro hoje e ficaram perplexas com o que conseguimos fazer. Agradeça também Marisa, Rick e o resto da equipe. Isso vai salvar vidas." - Unity Health

Desde então, a ASTOUND aumentou sua capacidade de fabricação para fornecer um número muito maior de estações de detecção para vários hospitais em toda a América do Norte e está em fase de planejamento para diversos centros de avaliação para ambientes fechados e ao ar livre. Unindo-se aos esforços da comunidade global para combater a pandemia do COVID-19, a ASTOUND também está disponibilizando suas soluções gratuitamente, e elas podem ser baixadas por quem puder fabricá-las.

"O tempo é o elemento mais importante nesse momento. Estamos disponibilizando os projetos do nosso Centro de Avaliação Rápida do COVID-19 em https://www.astoundgroup.com/containment para que qualquer pessoa com capacidade de fabricação possa fazê-lo imediatamente para colaborar com essa luta. Nesses tempos de crise mundial, o modo como reagimos e a nossa contribuição são as únicas coisas que temos sob controle. Nossos valores essenciais na ASTOUND são 'Pense grande', 'Construa o amor', e 'Retribua', e nunca poderíamos ter imaginado que teríamos esse nível de implementação prática, mas é incrivelmente inspirador ver toda a empresa unida nesse esforço." – Dale Morgan, fundador e CEO

Sobre a ASTOUND Group

ASTOUND é uma agência de soluções globais especializada em projetar e executar experiências memoráveis para as empresas compartilharem com seus clientes. Os serviços da ASTOUND incluem fabricação arquitetônica, estratégia e desenvolvimento de marcas, projetos e instalações de lojas, interações digitais, estandes para feiras comerciais, eventos e outros ambientes.

Temos escritórios em toda a América do Norte, em Toronto, Los Angeles, Las Vegas, Milwaukee, Detroit e Portland. Nossas unidades de fabricação combinadas possuem mais de 55.740 metros quadrados e ficam localizadas nas costas leste e oeste.

PEDIDOS DE CENTRO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA

Canadá: Andrew Pittam, +1 (416) 316-1706

[email protected]

Estados Unidos Jen Chia, +1 (416) 889-1971

[email protected]

Notícias adicionais

https://toronto.ctvnews.ca/oakville-manufacturer-produces-much-needed-hospital-equipment-amid-covid-19-pandemic-1.4863005

Kyle Bertrand: +1 (647) 983 5732, [email protected]

https://www.astoundgroup.com

https://www.astoundgroup.com/containment

FONTE ASTOUND Group

Related Links

http://www.astoundgroup.com/



SOURCE ASTOUND Group