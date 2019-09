Astrobotic et Spacebit annoncent un accord visant à envoyer la première charge utile commerciale britannique sur la Lune

Cet accord intervient après que Spacebit a examiné le secteur des fournisseurs de modules lunaires commerciaux et déterminé qu'Astrobotic était le leader mondial du secteur, offrant l'un des programmes d'atterrisseur lunaire les plus aboutis sur le plan technique. Avec cette annonce, Spacebit rejoint le manifeste actuel d'Astrobotic, comprenant 16 contrats signés en vue de la première mission de Peregrine.

Pavlo Tanasyuk, PDG de Spacebit, a commenté : « Nous sommes extrêmement heureux de participer à cette mission avec Astrobotic. Cette mission verra la première charge utile britannique atteindre la surface lunaire, et marquera le début d'une nouvelle ère dans le domaine de l'exploration spatiale commerciale pour la Grande-Bretagne. »

« Astrobotic est extrêmement enthousiaste à l'idée d'emporter la première charge utile de Spacebit sur la Lune. Spacebit a développé un nouveau moyen innovant et captivant de travailler à la surface de la Lune, et nous attendons avec impatience la publication prochaine de plus de détails », a déclaré John Thorton, PDG d'Astrobotic.

À propos d'Astrobotic

Astrobotic Technology, Inc. est une société de robotique spatiale qui œuvre à rendre l'espace plus accessible au monde. L'atterrisseur lunaire de la société, Peregrine, permet à des entreprises, des gouvernements, des universités, des organismes à but non lucratif et des particuliers d'envoyer des charges utiles vers la Lune pour 1,2 million de dollars par kilogramme. Astrobotic a été sélectionnée par la NASA en mai 2019 dans le cadre d'un contrat de 79,5 millions de dollars visant à envoyer des charges utiles sur la Lune en 2021. La société dispose également de plus de 30 contrats technologiques, passés et en cours, avec la NASA et des entreprises commerciales, d'un partenariat commercial avec Airbus DS, et d'un parrainage commercial avec DHL. La société est également partenaire officiel de la NASA dans le cadre du programme lunaire CATALYST. Astrobotic a été fondée en 2007 et son siège social se trouve à Pittsburgh, aux États-Unis.

À propos de Spacebit

Spacebit est une société privée britannique qui travaille sur des outils d'analyse de données spatiales et des concepts de robotique pour l'exploration spatiale qui incluent des technologies d'intelligence artificielle et de microrobotique avancée. La société croit en la création d'une activité d'analyse de données et de robotique commercialement viable pour l'exploration spatiale. L'approche de Spacebit en matière d'ingénierie consiste à fournir une solution à bas coût pour l'exploration des corps célestes. Son objectif est de créer de nouvelles opportunités pour l'industrie et le milieu universitaire et d'aider au développement futur d'une nouvelle infrastructure et d'une exploration commerciale des ressources sur la Lune et au-delà. Spacebit utilise également des technologies de registre distribué pour créer de nouveaux modèles de données et démocratiser l'accès à l'espace.

Contact pour Astrobotic : Carolyn Pace

carolyn.pace@astrobotic.com

+1(412)682-3282

Contact pour Spacebit : Anastasiia Sivolodska

contact@spacebit.com

+44-113-328-0599

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1001285/Spacebit_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1001284/Astrobotic.jpg

SOURCE Spacebit; Astrobotic