Astrocast rejoint l'IMC pour faire connaître l'IdO par satellite bidirectionnel

LONDRES, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Astrocast, un réseau mondial avancé de nanosatellites pour l'IdO, a rejoint l'IoT M2M Council (IMC), la plus grande association professionnelle au service du secteur de l'IdO, afin de sensibiliser l'industrie à l'efficacité de la connectivité satellitaire de nouvelle génération en orbite terrestre basse (OTB). Astrocast offre une connectivité bidirectionnelle des appareils en dehors des réseaux terrestres, ainsi qu'une longue durée de vie de la batterie pour les appareils à des prix compétitifs par rapport au cellulaire traditionnel. L'IMC fournira à Astrocast des communications directes avec 25 000 fabricants de produits (OEM) et utilisateurs d'entreprise qui déploient des solutions d'IdO, couvrant chaque marché vertical et région géographique où la technologie de l'IdO est déployée.

« Seuls 15 % de la planète sont couverts par des réseaux terrestres. Notre réseau mondial de nanosatellites pour l'IdO atteint des zones que les réseaux terrestres ne peuvent atteindre et représente l'avenir de la connectivité de l'IdO sur des marchés cruciaux comme le secteur maritime, le pétrole et le gaz, l'agriculture et la protection de l'environnement », a déclaré Laurent Vieira de Mello, directeur d'exploitation d'Astrocast, qui représentera la société au conseil d'administration d'IMC. « Nos solutions coûtent moins d'un tiers du prix de la connectivité satellitaire traditionnelle. L'IMC nous offre la plateforme idéale pour informer les utilisateurs et les partenaires de distribution potentiels de la rentabilité et des avantages de la connectivité SatIoT bidirectionnelle.

Parmi les partenaires d'Astrocast figurent Airbus, Telefonica et l'Agence spatiale européenne. La société dispose d'une constellation de satellites OTB entièrement opérationnelle et prévoit de continuer à étendre son réseau jusqu'en 2024. En utilisant le spectre de la bande L, Astrocast vise une utilisation dans les applications maritimes, pétrolières et gazières, agricoles, de transport terrestre et environnementales, où une couverture omniprésente est nécessaire. Pour sa part, l'IMC peut se targuer de compter de nombreux membres dans ces domaines, dont 30 % sont directement impliqués dans la gestion des chaînes d'approvisionnement.

« Nous souhaitons la bienvenue à Astrocast au sein de l'IoT M2M Council et nous sommes impatients d'en savoir plus sur cette nouvelle technologie de connectivité », a déclaré Romil Bahl, PDG de KORE et président de l'IMC. « Les satellites OTB deviennent rapidement une extension très importante des réseaux terrestres, fournissant une couverture indispensable à de nombreuses communautés rurales ou éloignées qui ont eu du mal à obtenir une couverture par le passé. »

À propos de l'IoT M2M Council

L'IMC est la plus grande association dédiée au secteur mondial de l'IdO. Elle compte parmi ses membres plus de 25 000 utilisateurs d'entreprises IdO, fabricants/concepteurs de produits et développeurs d'applications qui achètent des solutions IdO. Les sociétés du conseil comprennent Aeris, Airgain, Astrocast, AVSystem, beamLive, BICS, Blues Wireless, Digi International, floLIVE, Fibocom, Ground Control, Gurtam, iBasis, Ignion, Incognito, Keyfactor, KORE, Losant, Microsoft, MultiTech, Novotech, Pelion, Pod Group, Quectel, RevX Systems, Somos, Taoglas, Tata Communications, Telit, Utimaco et Vodafone. Rendez-vous sur le site www.iotm2mcouncil.org .

SOURCE IoT M2M Council