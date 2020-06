AstronauTx annonce une alliance avec Concept Life Sciences pour accélérer l'identification de nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer

Concept Life Sciences (CLS), dont le siège social se trouve à Alderley Park Cheshire, au Royaume-Uni, fournit des solutions personnalisées, depuis la découverte jusqu'au développement clinique. CLS apporte des solutions innovantes et avancées sur le marché grâce à une science exceptionnelle et au plus haut niveau de service à la clientèle. Dans le cadre de l'alliance, CLS associera sa plateforme intégrée de découverte de médicaments à l'expertise en neurodégénérescence d'AstronauTx afin d'identifier un nouveau traitement candidat contre la maladie d'Alzheimer.

AstronauTx a été créée en mars 2019 avec un investissement de 6,5 millions de livres sterling du Dementia Discovery Fund (DDF) et a ensuite bénéficié d'1 million de livres sterling supplémentaires de l'UCL Technology Fund. Ce partenariat avec Concept Life Sciences est la deuxième collaboration établie par AstronauTx au Royaume-Uni. Le partenariat fondateur avec le Drug Discovery Institute d'Alzheimer's Research UK à l'UCL a débuté l'année dernière et se concentre sur un autre aspect de la biologie des astrocytes. Les deux partenariats s'appuient sur la solide expertise industrielle et académique en matière de découverte de médicaments de scientifiques britanniques de renom.

Le Dr David Reynolds, Chief Executive Officer d'AstronauTx, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer cette alliance avec Concept Life Sciences car elle permet à AstronauTx d'étendre son portefeuille de recherche ciblant les principales cellules de soutien du cerveau : les astrocytes. Les astrocytes assurent normalement le bon fonctionnement des cellules nerveuses du cerveau, mais dans des troubles comme la maladie d'Alzheimer, ils changent et deviennent nuisibles à la place. Notre partenariat avec Concept Life Sciences ajoute une autre approche pour réinitialiser le comportement des astrocytes dans la maladie, ce qui, je l'espère, s'avérera très efficace lorsque nous atteindrons les essais cliniques à l'avenir. »

Le Dr Mark Carnegie-Brown, President de Concept Life Sciences, a commenté : « Je suis ravi d'annoncer ce partenariat avec AstronauTx qui permet à notre expertise en chimie médicinale et en biologie du SNC de soutenir le développement d'un pipeline de thérapeutiques inédites ciblant les astrocytes. Nous sommes impatients de travailler comme une équipe unique pour accélérer le voyage d'AstronauTx. »

Aucun détail financier concernant l'accord n'a été divulgué.

À propos du Dementia Discovery Fund (DDF)

Le DDF est un fonds de capital-risque axé sur le financement de la découverte et du développement de nouveaux traitements modificateurs de maladie pour les patients souffrant de démence, y compris ceux atteints de la maladie d'Alzheimer. Créé en 2015, le fonds a levé 250 millions de livres sterling auprès d'un groupe influent d'investisseurs stratégiques engagés dans le développement de nouveaux traitements nécessaires d'urgence qui pourraient modifier l'évolution des maladies et aider à lutter contre le fardeau mondial croissant de la démence.

Le fonds, le premier en son genre à combiner des aides du gouvernement, de l'industrie, du secteur privé et d'organismes de bienfaisance, est conseillé par SV Health Investors avec des investissements de sociétés pharmaceutiques de premier plan (Biogen, Eli Lilly and Co., GSK, Johnson & Johnson, Otsuka (Astex), Pfizer et Takeda), AARP, Aegon, Bill Gates, British Patient Capital, NFL Players Association, Quest Diagnostics, UnitedHealth Group, le ministère de la Santé et de la Protection sociale du Royaume-Uni, et l'association caritative Alzheimer's Research UK. www.theddfund.com

À propos de l'UCL Technology Fund (UCLTF)

Le fonds UCL Technology Fund se consacre à investir dans des opportunités de commercialisation de propriété intellectuelle découlant de la base de recherche de classe mondiale de l'UCL. Il est géré par AlbionVC en collaboration avec UCL Business (UCLB).

Le fonds soutient l'UCL dans la réalisation du plein potentiel des innovations présentant des perspectives d'impact sociétal et commercial exceptionnel, tout au long du parcours de développement, depuis la première preuve de concept jusqu'à l'application commerciale pratique. www.ucltf.co.uk

Coordonnées

Concept Life Sciences

Block 35S

Alderley Park

Cheshire, SK10 4TG

E-mail : [email protected]

Tél. : +44(0)1298-816700



AstronauTx Ltd

Dementia Discovery Fund

SV Health Managers LLP

71 Kingsway

Londres

WC2B 6ST



Consilium Strategic Communications

Mary-Jane Elliott, David Daley, Melissa Gardiner

E-mail : [email protected]

Tél. : +44 (0)20 3709-5700

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174761/AstronauTx_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174762/Concept_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Concept Life Sciences; AstronauTx