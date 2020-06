AstronauTx anunció una alianza con Concept Life Sciences

AstronauTx se creó en marzo de 2019 con una inversión de 6,5 millones de libras procedente del Dementia Discovery Fund (DDF) y atrayendo posteriormente 1 millón de libras más del UCL Technology Fund. La asociación con Concept Life Sciences es la segunda colaboración basada en Reino Unido que ha formado AstronauTx. La asociación de base con el Drug Discovery Institute de UCL de Alzheimer's Research UK comenzó el año pasado y se ha centrado en un aspecto diferente de la biología de los astrocitos. Ambas asociaciones se han creado con la experiencia destacada industrial y académica de conocimiento de fármacos de prestigiosos científicos de Reino Unido.

El doctor David Reynolds, consejero delegado de AstronauTx, comentó: "Estoy encantado de anunciar esta alianza junto a Concept Life Sciences, ya que permite a AstronauTx ampliar su cartera de alcance destinada a las células de apoyo principales del cerebro: los astrocitos. La función normal de los astrocitos es la de mantener las células de los nervios del cerebro trabajando correctamente, pero en enfermedades como el Alzheimer cambian, y en su lugar se vuelven dañinas. Nuestra asociación con Concept Life Sciences añade otra aproximación para resetear la conducta de los astrocitos en enfermedad, que espero demuestre una eficacia elevada cuando lleguemos a los ensayos clínicos en el futuro".

El doctor Mark Carnegie-Brown, director general de Concept Life Sciences, comentó: "Estoy encantado de anunciar la asociación con AstronauTx, que permite nuestra experiencia en química médica y biología CNS para apoyar el Desarrollo de una gama de nuevos astrocitos terapéuticos destinados. Estamos impacientes por trabajar como un equipo único que acelere el viaje a AstronauTx".

No se han dado a conocer los detalles financieros del acuerdo.

Acerca del Dementia Discovery Fund (DDF)

El DDF es un fondo de capital de riesgo centrado en los fondos para el descubrimiento y desarrollo de nuevas terapias modificadoras para la enfermedad para pacientes con demencia, incluyendo los que padecen enfermedad de Alzheimer. Creada en el año 2015, el fondo ha conseguido 250 millones de libras de un grupo influyente de inversores estratégicos comprometidos con el desarrollo de nuevos tratamientos de necesidad urgente que pueden alterar el curso de la enfermedad y ayudar a luchar contra la carga mundial cada vez mayor de la demencia.

El fondo, el primero de su clase que combina los sectores de gobierno, industria, sector privado y respaldo caritativo, está asesorado por SV Health Investors y cuenta con inversiones de destacadas compañías farmacéuticas (Biogen, Eli Lilly and Co., GSK, Johnson & Johnson, Otsuka (Astex), Pfizer y Takeda), AARP, Aegon, Bill Gates, British Patient Capital, NFL Players Association, Quest Diagnostics, UnitedHealth Group, el UK's Department of Health and Social Care y la organización caritativa Alzheimer's Research UK. www.theddfund.com

Acerca de UCL Technology Fund (UCLTF)

El UCL Technology Fund se dedica a investigar las oportunidades de comercialización de la propiedad intelectual que surgen de la base de investigación de nivel mundial de UCL. Está gestionado por medio de AlbionVC en colaboración con UCL Business (UCLB).

El fondo es compatible con UCL en lo que respecta a conseguir el potencial complete de innovación que tiene prospectos para conseguir un impacto de sociedad y de mercado, a través de un viaje de desarrollo desde la prueba de concepto inicial hasta la aplicación comercial práctica. www.ucltf.co.uk

