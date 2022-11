Astronergy poursuit l'amélioration de ses produits TOPCon de type n

HANGZHOU, Chine, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alors que le marché photovoltaïque voit fleurir divers produits de cellules de type n nouvellement développés, toutes les entreprises concernées doivent résoudre davantage de problèmes techniques, a déclaré Sheng He, directeur de la recherche et du développement des cellules chez Astronergy, lors de la conférence virtuelle organisée par TaiyangNews le 23 novembre. Sa présentation a indiqué qu'Astronergy travaille sur des produits TOPCon de type n.

La conférence 2022 sur les technologies solaires à haut rendement, qui s'est déroulée sur trois jours, a attiré l'attention de nombreux initiés du secteur photovoltaïque. Au nom d'Astronergy, Sheng He a présenté l'évolution technologique des cellules et modules TOPCon de type n à haut rendement.

Comme l'amélioration de l'efficacité des cellules PERC ralentit considérablement, la recherche et le développement des technologies TOPCon, HJT et TBC de nouvelle génération s'accélèrent, a-t-il déclaré lors de la conférence.

Selon sa présentation, la technologie TOPCon est toujours confrontée aux difficultés de l'amélioration du rendement, de la réduction de l'épaisseur des plaquettes, de la réduction du temps d'exposition et de l'amélioration de la capacité. En tant que pionnier de la production de masse de modules TOPCon, Astronergy a fait de grands progrès et obtenu d'excellents résultats en matière de réduction de l'épaisseur des plaquettes et d'amélioration du rendement.

Grâce à ses plaquettes de type n de grande taille, à la demi-découpe SMBB, au renforcement des bordures et à une encapsulation plus fiable, le module TOPCon de la série ASTRO N se distingue des autres produits.

Dotés de caractéristiques telles qu'un rendement et une puissance élevés, une grande fiabilité, une faible dégradation et une longue période de garantie, les modules ASTRO N ont été récompensés par PVEL, TÜV Rheinland et ont reçu de nombreux autres prix.

Astronergy a proposé son premier grand lot de modules TOPCon de 156 MW pour un projet à Prignitz en Allemagne, qui est le premier et le plus grand projet de modules PV de type n en Europe. De juin à novembre de cette année, plus de 35 000 pièces de modules TOPCon de type n ont été vendues aux pays européens et ont reçu de nombreux éloges. De plus, un grand nombre de modules TOPCon vendus sur d'autres continents ont reçu des commentaires positifs de la part des clients.

Le module ASRTO N actuel a une efficacité de plus de 22,5 % et est classé comme fournisseur de modules de niveau 1 par Bloomberg.

Avec pour mission de créer un monde durable et sans émission de carbone grâce à l'énergie solaire, Astronergy consacrera ses forces aux technologies de pointe afin d'améliorer ses cellules TOPCon de type n, de se préparer à des réserves technologiques sur d'autres technologies de cellules avancées et de fournir de meilleurs produits à ses clients du monde entier.

