AstroPay lança novo cartão pré-pago Mastercard

LONDRES, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AstroPay, solução de pagamento on-line escolhida por milhões de usuários em todo o mundo, tem o prazer de lançar seu novo produto no Brasil, um cartão pré-pago Mastercard. Essa manobra oferecerá aos clientes novos e atuais da AstroPay a possibilidade de fazer pagamentos em qualquer loja que aceite a bandeira Mastercard.

A introdução desse novo cartão no Brasil significa uma relação estratégica entre a líder global em pagamentos Mastercard, e a AstroPay, uma fintech com a missão de facilitar a vida dos usuários com a forma mais simples, conveniente e segura de lidar com seu dinheiro e obter o máximo valor dele.

Os usuários poderão ativar e utilizar o cartão pré-pago instantaneamente, sem qualquer custo, e fazer pagamentos em qualquer estabelecimento que aceite Mastercard. O cartão também conta com benefícios interessantes, como cashback e outras vantagens disponíveis na plataforma da AstroPay. Os usuários podem utilizar o cartão físico para pagar em lojas e sacar dinheiro em caixas eletrônicos, além de fazer pagamentos on-line com o cartão virtual.

A marca global agrega à crescente rede de soluções oferecidas pela AstroPay a seus clientes.

Guillermo Dotta, diretor de tecnologia e de produtos da AstroPay, disse: "No que diz respeito a dinheiro digital e fintechs, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, e a parceria com a Mastercard honra nosso compromisso de longa data com os brasileiros de oferecer as soluções mais simples para lidar com o dinheiro da maneira mais segura e simples. À medida que continuamos a construir uma comunidade sólida de consumidores, nosso foco continua em continuar inovando para adaptar e simplificar soluções de pagamento, como cartões, em nossa oferta geral de produtos para garantir que as necessidades de nossos usuários não sejam apenas atendidas, mas também excedidas."

Thiago Dias, vice-presidente de fintechs e facilitadores da Mastercard na América Latina e no Caribe, disse: "Como a parceira preferencial de fintechs, a Mastercard tem o prazer de trabalhar com a AstroPay para oferecer soluções inovadoras que ajudam a promover a inclusão financeira, oferecendo, ao mesmo tempo, uma experiência perfeita e segura aos consumidores."

Notas aos editores:

Sobre a AstroPay

Fundada em 2009, a AstroPay é pioneira em soluções globais de pagamento. É a carteira digital escolhida por milhões de clientes na Ásia, África, América Latina, e Reino Unido, que facilita suas vidas ao lidar com seu dinheiro e acessar serviços de forma segura e conveniente por meio da AstroPay. Ela também tem como objetivo ajudar os comerciantes a fazer negócios com esses usuários de forma mais fácil e segura.

A AstroPay tem escritórios no Reino Unido e na América Latina, com milhões de usuários e centenas de comerciantes, e oferece mais de 200 métodos de pagamento disponíveis globalmente e diversos serviços financeiros voltados para o consumidor. A empresa tem ampla experiência em lidar com as especificidades de diferentes mercados, oferecendo uma solução eficiente a todos seus clientes: comerciantes, usuários finais e parceiros comerciais.

Acesse www.astropay.com

