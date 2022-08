AstroPay nomme Sofía Lanza au poste de directrice des opérations bancaires

LONDRES, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- AstroPay, la solution de paiement de prédilection de millions d'utilisateurs dans le monde, a nommé Sofía Lanza au poste de directrice des opérations bancaires, alors que l'entreprise poursuit ses plans d'expansion sur de nouveaux marchés et secteurs verticaux.

Sofía, qui occupait précédemment le poste de chef du développement de l'entreprise chez AstroPay, sera chargée de développer et de gérer les relations d'AstroPay avec les fournisseurs de services bancaires et de paiement mondiaux, en travaillant en étroite collaboration avec eux pour garantir un meilleur engagement et des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs commerciaux.

Sofía possède une solide expérience juridique, ayant obtenu son diplôme de droit à l'Universidad de Montevideo et travaillé comme conseillère juridique chez AstroPay en 2018. Elle est également membre du conseil d'administration de la Cámara Uruguaya de Fintechs.

Mikael Lijtenstein, PDG d'AstroPay, a déclaré : « Sofía est la professionnelle parfaite pour occuper ce nouveau poste, car elle possède une connaissance approfondie de la stratégie d'expansion de l'entreprise visant à devenir le premier fournisseur de paiements au monde. Elle apporte une expérience considérable à une entreprise dynamique comme AstroPay et son leadership et son expertise continuent d'être un atout pour l'entreprise. Sa passion pour l'innovation et la croissance est étroitement liée à notre mission, et je suis heureux de travailler avec elle pour favoriser l'adoption de nos solutions par les institutions financières du monde entier. »

Sofía Lanza, directrice des opérations bancaires d'AstroPay, a déclaré : « J'ai été impressionnée par la forte croissance et le parcours exceptionnel d'AstroPay jusqu'à présent, et je tire pleinement parti de cette nouvelle opportunité que l'entreprise m'a offerte. Travailler avec une équipe multiculturelle extrêmement motivée et passionnée par l'innovation est à la fois inspirant et gratifiant. AstroPay est sur le point d'étendre ses activités, d'atteindre des utilisateurs partout dans le monde et de rendre les paiements accessibles à chacun, peu importe son emplacement, sa langue ou sa situation financière. »

À propos d'AstroPay

Fondée en 2009, AstroPay est une société pionnière dans les solutions de paiement mondiales. C'est le portefeuille numérique de prédilection de millions de clients en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe qui veulent effectuer des achats en ligne sur des sites internationaux, et il vise également à aider les commerçants à accéder aux marchés plus facilement et en toute sécurité.

AstroPay a des bureaux au Royaume-Uni et en Amérique latine, avec des millions d'utilisateurs, des centaines de commerçants et plus de 200 méthodes de paiement disponibles dans le monde entier. Elle possède une vaste expérience dans la gestion des spécificités des différents marchés, offrant une solution efficace à tous ses clients : commerçants, utilisateurs finaux et partenaires d'affaires.

Rendez-vous sur www.astropay.com pour en savoir plus.

