Astros Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson e Jean De Villiers apoiam VirtualStaX (Impulsionada pela TurnCoin)

Todo mês, a TheXchange distribuirá automaticamente entre seus investidores, os titulares de TurnCoin, 100% de seu faturamento bruto global gerado por todo seu ecossistema.

"TurnCoin não é uma criptomoeda. É um título digital verificado por meio da tecnologia blockchain. É transparente, imutável e acessível mundialmente. Esse é o futuro dos investimentos com base em ações e ativos", explica o fundador e CEO, Rudolf Markgraaff.

A TheXchange é o marketplace global de compra e negociação de StaX – cartões de negociação digital – que será lançado em dezembro de 2021. De estrelas em ascensão a superastros, essa nova experiência para fãs permitirá que as pessoas possuam e negociem StaX de seus talentos preferidos em todas as paixões de suas vidas: esportes, esports, música, arte, entretenimento e muito mais.

O objetivo principal da TheXchange está enraizado na capacitação de indivíduos talentosos do mundo todo para que possam realizar seus sonhos, criando uma plataforma em que estrelas em ascensão conseguem a chance que precisam para ter sucesso.

A plataforma é apoiada por algumas das maiores celebridades mundiais que compartilham essa filosofia, como Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson e Jean De Villiers, que se alistaram como embaixadores e defensores globais da VirtualStaX.

"Acredito no poder bom e transcendente que a VirtualStaX pode ter para tantos jovens atletas, artistas e sonhadores. É uma plataforma de pessoa para pessoa", disse Brees sobre seu envolvimento.

"Essa plataforma oferece exposição e a chance de crescer; gostaria de ter tido isso quando era criança", acrescentou Jackson.

O talento ganha dinheiro recebendo 90% do faturamento bruto gerado por suas vendas de StaX, bem como uma taxa sobre todas as negociações futuras feitas pelos titulares de suas StaX. À medida que sua popularidade aumenta, a demanda por suas StaX também aumenta e, portanto, também o financiamento de sua carreira. Ela permite que o talento seja apoiado por pessoas do mundo todo, em vez de depender apenas de patrocinadores, crowdfunding ou doações.

A TheXchange retém 10% do faturamento bruto gerado a cada venda inicial de StaX em todo o mundo, bem como uma tarifa sobre todas as futuras negociações. Cem por cento do faturamento bruto global gerado pela TheXchange será distribuído mensalmente entre os titulares de TurnCoin pro rata.

"A TheXchange não apresentará apenas nomes conhecidos. Ao investir em TurnCoin, você está investindo na fonte mais poderosa de energia renovável do mundo, pessoas empenhadas e seus sonhos, e o benefício financeiro para os titulares de TurnCoin se estende a cada VirtualStaX vendida em cada canto da Terra", continuou Markgraaff.

TurnCoin está disponível para investimentos em turncoin.com em parceria com a Securitize.io como agente registrado de transferência.

Para mais informações, acesse www.turncoin.com.

Para mais informações ou solicitações de entrevistas, entre em contato com:

Emma King

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=NBPE8Z8Xlhs

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638718/TheXchange_Global_Ambassadors.jpg

FONTE TheXchange

SOURCE TheXchange