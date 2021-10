Asymmetrical Horns da RF Elements eleita para o prêmio de Produto do Ano da WISPA 2021 pelo terceiro ano consecutivo

"Nossa conquista do prêmio de Produto do Ano da WISPA pelo terceiro ano consecutivo transmite uma mensagem muito clara sobre como os nossos produtos RF elements são revolucionários. O espectro sem fio ainda está longe de ser usado de forma ideal em termos de sustentabilidade e eficiência. Nossa tecnologia de antena, eleita a melhor da categoria, está abrindo caminho para o uso eficiente do espectro. Os provedores de serviço de internet (ISPs) sem fio têm interesse em garantir que suas redes sem fio estejam prontas para a demanda futura de conectividade de banda larga. A interferência de RF e a disponibilidade de espectro são um problema global muito sério para redes sem fio, e atualmente oferecemos soluções de prova muito eficazes e preparadas para o futuro. Gostaríamos de agradecer a todos os ISPs sem fio que mais uma vez votaram em nossas antenas como produto do ano, não poderíamos ter feito isso sem você. Obrigado por todo o suporte e confiança de vocês", declarou Juraj Taptic, cofundador e CEO da RF elements.

"Provamos que nossa tecnologia funciona em campo com enorme sucesso. Trabalhamos com honestidade e transparência em relação ao funcionamento de nossos produtos e cumprimos o que prometemos todos os dias. Ajudamos a capacitar os WISPs (provedores de serviço de internet sem fio) para torná-los mais qualificados e competitivos porque nos preocupamos com este setor. Esses são os principais motivos do nosso sucesso. Nosso amplo portfólio de antenas simétricas, assimétricas e UltraHorn está presente em torres de comunicação em todo o mundo. Eles são um instrumento inestimável para corrigir o problema de ruído, permitir o uso responsável do espectro, fornecer um caminho cristalino para o crescimento sustentável e permitir que os WISPs concorram com outras tecnologias de acesso de banda larga em escala global", disse Tasos Alexiou, evangelista de produtos da RF elements.

A RF elements é uma empresa europeia de tecnologia. A RF elements fabrica e vende produtos para redes sem fio para provedores de serviços. A tecnologia de antenas da RF elements resolve o maior problema das redes sem fio, a disponibilidade de espectro. A solução se baseia no mais amplo conjunto de pontos de acesso de antenas do setor com propriedades exclusivas de radiação e conector waveguide proprietário, que guia as ondas virtualmente sem perdas, permitindo escalabilidade ilimitada de rede. Os provedores de serviços que utilizam a tecnologia de antena da RF elements conseguem atingir rendimentos significativamente mais altos em bandas não licenciadas com um excelente retorno sobre o investimento. A RF elements está sediada em Bratislava, na Eslováquia, e oferece suporte ao mercado local nos Estados Unidos, Irlanda, México e África do Sul.

