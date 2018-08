AT&T invierte más de $ 275 millones durante un período de 3 años para impulsar las redes locales en Puerto Rico

GUAYNABO, Puerto Rico, 9 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En AT&T[i], hemos invertido más de $275 millones en nuestras redes inalámbricas y alámbricas de Puerto Rico durante 2015-2017. Estas inversiones aumentan la confiabilidad, la cobertura, la velocidad y el desempeño general para los consumidores y las empresas. También mejoran los servicios críticos que respaldan la seguridad pública y los primeros respondedores.

En 2017, AT&T realizó más de 560 actualizaciones en su red inalámbrica en Puerto Rico. Las mejoras notables en la red incluyen:

Más de 500 actualizaciones de capacidad en la red

Nueva construcción de sitio celular

Casi una docena de proyectos de cobertura en edificios

En 2017, AT&T también incurrió en más de $600 millones en esfuerzos de recuperación y créditos de servicio en todos los desastres naturales que afectaron a los EE. UU. y Puerto Rico, con una significativa porción del total relacionado a la recuperación en Puerto Rico.

Ahora estamos acelerando nuestros planes de construcción inalámbrica en Puerto Rico con decenas de millones de dólares dedicados a mejorar la red móvil ", dijo José Juan Dávila, VP-GM de AT&T Puerto Rico. "Esta inversión también allanará el camino para los servicios móviles 5G en los próximos años".

Al construir nuestra red 4G LTE, estamos sentando las bases para 5G, el próximo avance en tecnologías de red. Estamos aumentando la velocidad y la capacidad de la red, a medida que continuamos ampliando la disponibilidad de nuestra red con la última tecnología.

Desde la formación de la asociación público-privada de FirstNet hace poco más de un año, los gobernadores de los 50 estados, 5 territorios, incluyendo a Puerto Rico y D.C., reconocieron el valor de FirstNet, uniéndose a su misión de fortalecer y modernizar las capacidades de comunicaciones de seguridad pública.

FirstNet es una nueva plataforma de comunicaciones nacional dedicada a la comunidad de seguridad pública de los Estados Unidos. A medida que construimos, implementamos y evolucionamos a FirstNet, extenderemos sobre nuestras inversiones actuales y planificadas en Puerto Rico para ayudar a garantizar que la red de seguridad pública brinde la cobertura y las capacidades de vanguardia que los primeros respondedores esperan: hoy y en las próximas décadas.

Por cuarto año consecutivo, AT&T obtuvo el primer puesto en la industria de las telecomunicaciones en la lista de las compañías más admiradas de FORTUNE en 2018. También colocamos al número 49 entre las 50 empresas más admiradas en todas las industrias.

Para obtener más información sobre nuestra cobertura en Puerto Rico o en cualquier otro lugar de los EE. UU., visite AT&T Coverage Viewer. Para actualizaciones en la red inalámbrica de AT&T, visite la página de Noticias de Redes de AT&T.

