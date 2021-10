Ataccama nomeada líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2021 para soluções de qualidade de dados

"Estamos orgulhosos por termos sido incluídos no Quadrante Mágico do Gartner por nossas soluções de qualidade de dados por mais um ano e estamos entusiasmados por termos ingressado no Quadrante de Líderes. Devemos esse sucesso a nossos clientes, que são os impulsionadores do crescimento e inovação de nossa empresa na plataforma Ataccama ONE", afirmou Michal Klaus, CEO da Ataccama.

De acordo com o Gartner, "as soluções de qualidade de dados estão desenvolvendo novos recursos para analisar, validar, corrigir e monitorar dados. Os profissionais técnicos de dados e análises devem avaliar as soluções de qualidade de dados para um conjunto mais amplo de casos de uso de autoatendimento, como governança de dados, MDM (gestão de dispositivos móveis), análises e aprendizado de máquina." [2]

"Consideramos nossa inclusão no quadrante de líderes do Gartner como a confirmação de nossa missão de oferecer às organizações um meio rápido, fácil e de autoatendimento para localizar, compreender e fornecer informações confiáveis aos usuários e sistemas em toda a organização, sempre que necessário. Dados de alta qualidade no centro de tudo. Qualquer organização em que os usuários e sistemas não possam acessar rapidamente dados de alta qualidade está ficando para trás na concorrência", explicou Klaus.

A Ataccama ONE Data Quality Suite é uma solução automatizada de qualidade de dados que permite aos usuários compreender a condição de seus dados, validar e aprimorar a qualidade, impedir a entrada de dados ruins nos sistemas e monitorar continuamente a qualidade dos dados. Tudo com o mínimo esforço, graças ao aprimoramento impulsionado por IA. Os recursos de qualidade de dados também estão perfeitamente integrados à plataforma Ataccama ONE, incluindo catálogo de dados e glossário de negócios, gerenciamento de dados mestre, gerenciamento de dados de referência, além de módulos de relatos de dados.

De acordo com um especialista em qualidade de dados do setor de comunicações, "o diferencial da solução Ataccama DQ é que ela inclui todas as ferramentas que preciso para impulsionar a qualidade e a governança dos dados. Isso engloba desde catálogo de dados, gerenciamento de metadados, passando pela criação de perfis, matching, até rastreamento de problemas e dashboarding. Tudo em um só lugar." Explore outras avaliações do Gartner Peer Insights escritas por clientes da Ataccama para conhecer em primeira mão a experiência dos usuários do Ataccama ONE.

Uma cópia gratuita do relatório completo está disponível no site da Ataccama em www.ataccama.com/analyst-research/gartner-magic-quadrant-data-quality-solutions-2021.

Sobre a Ataccama

A Ataccama reinventa a forma como os dados são gerenciados para gerar valor em escala empresarial. Unificando governança de dados, qualidade de dados e gerenciamento de dados mestre em uma única estrutura impulsionada por IA em ambientes híbridos e em nuvem, a Ataccama oferece a suas equipes comerciais e de dados a capacidade de inovar a uma velocidade sem precedentes, mantendo a confiança, a segurança e a governança de seus dados. Saiba mais em www.ataccama.com.

