Ataccama posicionado como visionario en el Cuadrante Mágico Gartner 2019 para herramientas de calidad de datos por 9no año consecutivo

TORONTO, 28 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Ataccama—un proveedor líder de soluciones para curación de datos accionadas por IA—ha sido posicionado en el Cuadrante Mágico Gartner 2019 para herramientas de calidad de datos.1

La plataforma Ataccama ONE integra descubrimiento y perfilamiento de datos, catálogo de datos y glosario de negocios, gestión de calidad de datos, procesamiento de big data e integración de datos, así como gestión de datos de referencia y maestros. Ofrece al usuario la opción de comenzar con lo que necesita y, de manera transparente, extenderse a medida que su negocio lo requiera.

"Estamos construyendo continuamente sobre nuestra sólida base de producto e innovando nuestra plataforma para brindar a los clientes soluciones MDM y de Calidad de datos plenamente integradas. Estamos muy emocionados por ser reconocidos como visionarios en el Cuadrante Mágico Gartner para herramientas de calidad de datos en el Cuadrante Mágico Gartner 2018 para soluciones de gestión de datos maestros", declaró el director general de Ataccama, Michal Klaus.2

La gestión de calidad de datos de Ataccama ONE habilita a las organizaciones para mejorar la calidad de sus datos aprovechando todo el potencial de sus datos. Se ajusta a cualquier estructura de TI, y responde a necesidades de negocios específicas con un motor back-end robusto y flexible aparejado con una interfaz fácil de usar y orientada a los negocios.

"Se sitúa en el punto álgido entre madurez del producto e innovación", reporta un jefe de gestión de la información para un cliente de Ataccama en la industria de las finanzas. Explore otras reseñas en Gartner Peer Insights para conocer de primera mano la experiencia de los usuarios de Ataccama ONE. "Somos afortunados de contar con clientes estupendos que nos inspiran para mejorar e innovar continuamente", concluyó Klaus.

Acerca de Ataccama

Ataccama entrega curación de datos accionada por IA con Ataccama ONE, que es una plataforma robusta que integra descubrimiento y perfilamiento de datos, catálogo de datos y glosario de negocios, gestión de calidad de datos, procesamiento de big data e integración de datos, así como maestro y gestión de datos de referencia. Ataccama ONE ofrece al usuario la opción de comenzar con lo que necesita y, de manera transparente, extenderse a medida que su negocio lo requiera. La primera etapa es gratis; pruebe uno de nuestros perfilamientos de datos con solo un clic que se han ganado la confianza de 35.000 usuarios a nivel global en one.ataccama.com.

