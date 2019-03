Ataccama, pour la 9e année consécutive, se positionne avec ses outils sur la qualité des données comme visionnaire dans le Quadrant magique de Gartner de 2019

TORONTO, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Ataccama, fournisseur de premier plan de solutions pour la curation de données activée par intelligence artificielle, a été placé dans le Quadrant magique de Gartner de 2019 pour outils de qualité des données.1

La plateforme Ataccama ONE réalise l'intégration découverte et profilage de données, catalogue de données et glossaire d'entreprise, gestion de la qualité des données, traitement de mégadonnées et intégration de données, ainsi que gestion des données maîtres (MDM) et des données de référence. Cette plateforme vous offre l'option de commencer par ce qu'il vous faut et d'étendre la portée de vos besoins sans discontinuité au fil des exigences de votre entreprise.

« Nous continuons à bâtir sur les fondations solides de notre produit en apportant des innovations à notre plateforme pour offir à nos clients des solutions d'avant-garde, entièrement intégrées pour la qualité des données et la MDM. Nous sommes enchantés d'être reconnus comme visionnaires dans le Quadrant magique de Gartner pour outils de qualité des données et dans Quadrant magique de Gartner en 2018 pour les solutions de gestion des données maîtres, » a déclaré Michal Klaus, PDG d'Ataccama.2

Ataccama ONE Data Quality Management, gestion de la qualité des données par Ataccama ONE, permet aux organisations d'améliorer la qualité de leurs données pour en exploiter le plein potentiel. Elle s'adapte dans n'importe quelle infrastructure de TI (technologies de l'information) afin de répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise grâce à un moteur robuste et flexible en arrière-plan et une interface d'orientation commerciale facile à utiliser.

« Hits the sweet spot between product maturity and innovation »: 'elle touche le point idéal entre maturité de produit et innovation' selon un rapport d'un client d'Ataccama, responsable de la gestion de l'information dans le secteur de la finance. Explorez d'autres revues de Gartner Peer Insights pour consulter les informations de première main des utilisateurs d'Ataccama ONE. « Nous avons le bonheur d'avoir des clients étonnants qui nous inspirent à continuellement améliorer et innover, » a conclu Klaus.

1 Gartner, Inc., « Magic Quadrant for Data Quality Tools » by Melody Chien and Ankush Jain, 27 March 2019 [Quadrant magique pour outils de qualité des données, 27 mars 2019].

2 Gartner, Inc., « Magic Quadrant for Master Data Management Solutions » by Michael Moran, Bill O'Kane, Simon Walker, Sally Parker, Alan Dayley, 12 December 2018 [Quadrant magique pour solutions de gestion des données maîtres, 12 décembre 2018].

Ataccama assure la curation de données activée par intelligence artificielle (IA) avec Ataccama ONE. C'est une plateforme robuste qui intègre découverte et profilage de données, catalogue de données et glossaire d'entreprise, gestion de la qualité des données, traitement de mégadonnées et intégration de données, ainsi que gestion des données maîtres et des données de référence. Ataccama ONE vous offre l'option de commencer par ce qu'il vous faut et d'étendre la portée de vos besoins sans discontinuité au fil des exigences de votre entreprise. La première étape est gratuite : essayez en un clic notre profilage de données auquel 35 000 d'usagers font confiance tous les jours sur one.ataccama.com.

