Ataccama s'associe à l'UST pour transformer la gouvernance des données d'entreprise

Ataccama est heureuse de compter UST parmi ses partenaires stratégiques à valeur ajoutée en Amérique du Nord

TORONTO et ALISO VIEJO, Californie, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Ataccama, l'un des principaux fournisseurs de solutions de qualité des données d'entreprise, et UST, une société de solutions de transformation numérique de premier plan, ont annoncé un partenariat visant à fournir aux entreprises des solutions de gestion des données basées sur l'IA.

Ataccama ONE , la solution de qualité de données, fournit des données de haute qualité aux équipes et algorithmes concernés, tout en assurant automatiquement la gouvernance, la qualité et la conformité. En association avec UST IQ, une plateforme qui offre des services d'ingestion et d'analyse des données à l'échelle avec une performance inégalée, les défis plus larges liés à l'approvisionnement et à la gouvernance des données requises pour soutenir les impératifs commerciaux sont relevés de manière simple et efficace.

« Aujourd'hui, les entreprises génèrent non seulement des quantités massives de données, mais elles réalisent également un nombre incroyable de fusions et d'acquisitions, grandes ou petites. Parallèlement, elles sont confrontées à une pression réglementaire intense pour suivre chaque élément de données à des fins d'audit, de traçabilité et de conformité en matière de protection de la vie privée. La pratique d'UST en matière de gestion des données tirera parti des meilleures capacités d'Ataccama en matière de gouvernance des données pour fournir une gestion complète des données grâce à des approches basées sur l'IA pour une qualité proactive des données », a déclaré Niranjan Ramsunder, directeur de la technologie chez UST.

« Ataccama continue d'investir dans son écosystème partenaire à croissance rapide pour soutenir les clients tout au long de leurs parcours de transformation d'entreprise axée sur les données. Nous estimons qu'UST est à l'avant-garde de la transformation numérique, avec une forte présence sur nos marchés stratégiques et verticaux. L'entreprise joue un rôle déterminant, car elle aide les entreprises ambitieuses à planifier et à adopter des modes de fonctionnement numériques. Nous sommes ravis de la compter parmi nos partenaires stratégiques en Amérique du Nord », a confié Afshin Lotfi, PDG d'Ataccama Amérique du Nord.

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, la qualité des données et la gestion des données de référence au sein d'une seule et même structure alimentée par l'IA dans les environnements hybrides et Cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes de données la possibilité d'innover à une vitesse sans précédent tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Pour en savoir plus, visitez www.ataccama.com.

À propos d'UST

Depuis plus de 22 ans, UST travaille côte à côte avec les meilleures entreprises du monde pour avoir un impact réel par la transformation. Propulsés par la technologie, inspirés par les gens et dirigés par notre objectif, nous sommes partenaires de nos clients de la conception à l'exploitation. Grâce à notre approche souple, nous identifions leurs principaux défis et élaborons des solutions novatrices qui donnent vie à leur vision. Grâce à une expertise approfondie du domaine et à une philosophie tournée vers l'avenir, nous intégrons l'innovation et l'agilité dans les organisations de nos clients, apportant ainsi une valeur mesurable et un changement durable dans tous les secteurs et dans le monde entier. Ensemble, avec plus de 28 000 employés dans 25 pays, nous construisons pour un impact illimité - touchant des milliards de vies au passage. Rendez-vous sur www.UST.com

