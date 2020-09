Até 2022, todas as chávena de café Nespresso serão neutras em carbono

"A mudança s climática é uma realidade e o nosso futuro depende de irmos mais longe e mais rápido com os nossos compromissos de sustentabilidade. É por isso que estamos a acelerar os nossos compromissos, para que possamos, até 2022, oferecer aos nossos consumidores uma forma de beber uma chávena de café neutra em carbono. Um café preparado a partir dos melhores e mais raros grãos, todos de origem sustentável. Acredito realmente que tanto a nossa empresa como a indústria do café possam tornar-se uma força mundial, através do combate a essa questão premente", disse Guillaume Le Cunff, CEO da Nespresso.

Com as atividades comerciais neutras em carbono desde 2017 (âmbito 1 e 2), o novo compromisso da empresa será focado nas emissões que ocorrem na sua cadeia de abastecimento e no ciclo de vida do produto (âmbito 3).

1. Redução das emissões de carbono:um elemento crucial na visão da Nespresso é descarbonizar a sua cadeia de valor. De entre as iniciativas imediatas, estão:

Utilização de energia sustentável nas operações da Nespresso : geração de 100% de energia sustentável em todas as Boutiques Nespresso e aumento da utilização de biogás em todo o processo de produção.

geração de 100% de energia sustentável em todas as Boutiques e aumento da utilização de biogás em todo o processo de produção. Circularidade expandida dos produtos e embalagens da Nespresso: aumento da utilização de plástico reciclável nas máquinas Nespresso, bem como o aumento do uso de alumínio virgem de baixo carbono e reciclado nas cápsulas de café.

2. Plantação de árvores em plantações de café e nas áreas ao seu redor (insetting): as árvores são a melhor forma de capturar o carbono da atmosfera, investindo na natureza e criando um sistema agrícola regenerativo. A plantação de árvore oferece a sombra necessária para melhorar a qualidade e quantidade de uma colheita de café. As raízes também ajudam a proteger contra a erosão do solo e os deslizamentos de terra, além de promover a regeneração do solo. Com o seu parceiro, Pur Projet, a Nespresso triplicará a sua capacidade de plantação de árvores (com insetting) em países produtores de café, como Colômbia, Guatemala, Etiópia e Costa Rica.

3. Acelerar para criar um impacto positivo imediato(iniciativas de compensação - offsetting): a Nespresso também investirá em projetos que apoiem a conservação e restauração florestal, bem como implementará soluções de energia limpa nas suas comunidades agrícolas.

Este compromisso neutro em carbono é parte de uma maior ambição voltada para a sustentabilidade que será comunicada com mais detalhes ainda este ano: preservar cafés excepcionais, criar uma agricultura de café regenerativa e resiliente, promover meios de vida sustentáveis para os agricultores e criar um negócio circular.

CITAÇÕES DOS NOSSOS PARCEIROS:

O percurso para a neutralidade em carbono em 2022 foi endossado pelos membros do Conselho Consultivo de Sustentabilidade da Nespresso (NSAB).

GEORGE CLOONEY, EMBAIXADOR DA MARCA NESPRESSO

"A mudança climática já está a acontecer, e isso significa que devemos assumir a nossa responsabilidade e agir rapidamente", disse George Clooney, ator, embaixador global da marca Nespresso e membro do Conselho Consultivo de Sustentabilidade da Nespresso. "É evidente que a Nespresso entende essa urgência e está a colocar o nosso planeta e as pessoas à frente e no centro das suas escolhas. Estas ambições e visão criam um compromisso com a sustentabilidade no qual tive o privilégio de estar envolvido nos últimos sete anos. Pude ver até onde chegamos e estou ansioso para ver tudo de bom que a Nespresso pode oferecer nos próximos dez anos."

TRISTAN LECOMTE, COFUNDADOR DA PUR PROJET

"Todas as empresas estão a ser pressionadas a reduzir a sua pegada de carbono e a Nespresso está a mostrar claramente uma grande vontade de lidar com as suas próprias emissões de carbono através deste ambicioso e qualitativo programa de neutralidade carbónica. Enquanto todos nós procuramos inovações tecnológicas que possam reduzir as emissões de carbono, as empresas precisam investir urgentemente também na captura das suas emissões para que possam equilibrar as contas o quanto antes", disse Tristan Lecomte, fundador do Projeto Pur e membro do Conselho Consultivo de Sustentabilidade da Nespresso. "Temos orgulho em apoiar a Nespresso desde 2014, procurando erradicar o dióxido de carbono do ar através da plantação de milhões de árvores em todo o mundo em regiões cafeeiras da Colômbia, Guatemala e Etiópia. Continuaremos a trabalhar juntos e triplicaremos a capacidade do programa de carbono, regenerando os ecossistemas dos quais todos dependemos".

NOTAS AOS EDITORES

Sobre a Nestlé Nespresso

A Nestlé Nespresso SA é a empresa pioneira e referência em café em porções de alta qualidade. A empresa trabalha com mais de 110.000 agricultores em 14 países através de seu programa AAA Sustainable Quality™ para incorporar práticas de sustentabilidade em plantações e seus arredores. Lançado em 2003, em colaboração com a ONG The Rainforest Alliance, o programa ajuda a melhorar a produção e a qualidade das colheitas, garantindo um fornecimento sustentável de café de alta qualidade e melhorando as vidas de agricultores e das suas comunidades.

Com sede em Lausanne, na Suíça, a Nespresso está em 84 países e tem 14.250 funcionários. Em 2019, operava uma rede global de retalho de 810 boutiques. Atualmente, a marca possui mais de 100.000 pontos globais de recolha de cápsulas usadas, permitindo que 91% de seus consumidores possam reciclar. Para mais informações, visite o site corporativo da Nespresso http://www.nestle-nespresso.com.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1275452/Nespresso_Carbon_Factsheet.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275451/Nespresso_coffee.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1201367/Nespresso_Logo.jpg

FONTE Nespresso

SOURCE Nespresso