Atelier de Viagem faz sua primeira participação no IC Week Rio

As noivas que se casarão em 2020, não podem deixar de participar neste final de semana da décima oitava edição do IC Week Rio, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Av. Niemeyer, 121 – Leblon, Rio de Janeiro. O evento dará uma amplitude de ideias, desde a confecção dos convites a uma Lua de Mel Inesquecível. Você encontrará os melhores profissionais e fornecedores do mercado de noivas. Serão dois dias em que os noivos terão a oportunidade de conhecer novidades e tendências do mercado.



O Atelier de Viagem, Agência especializada em Destination Wedding e Lua de Mel, estará no Stand G9, em parceria com o Blog Parisiando por aí, aonde serão expostos vários produtos relacionados à viagem como, site de casamento com cotas, álbuns de fotos diagramados da sua viagem, ensaios fotográficos, Elopment Wedding, entre outros. As noivas terão a oportunidade de conhecer diversas opções de viagens românticas e roteiros personalizados para a sua Lua de Mel.



Em conjunto com nossos parceiros. iremos sortear alguns prêmios, entre eles:

• Um site de cotas para os noivos em lua de mel;

• Um ensaio fotográfico de 1h no Rio de Janeiro Capital;

• Uma organização de casa pós casamento;

• Um roteiro personalizado de 10 dias para a sua lua de mel com destino a escolher.



Não perca essa chance única de ganhar vários prêmios! Garanta seu ingresso e participe do IC Week Rio de Janeiro 2019.



Informações do Evento:

Nome do Evento: IC Week Rio de Janeiro

Local do Evento: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Av. Niemeyer, 121 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ – Centro de Convenções.

Data do Evento: 31 de agosto e 01 de setembro de 2019.

Horário: 15 horas até as 22 horas.

Expositor: Stand G9.

Contato para o Stand do Atelier: 21 982373-8600