ATELIER Playa Mujeres fue galardonado con dos prestigiosos premios de los Gold Key Awards, en las categorías "Best Resort" y "Best Guestroom Upscale"

- ATELIER Playa Mujeres, el lujoso resort "All Suites" situado en Cancún Playa Mujeres, en la Península de Yucatán, fue distinguido con dos premios "Gold Key Awards", uno de los mejores reconocimientos otorgados en diseño e interiorismo de la industria hotelera internacional

- El interiorismo de ATELIER Playa Mujeres fue creado para ATELIER de Hoteles por Curioso y Francisco Hanhausen Arquitectura & Diseño.

- Los premios "Gold Key Award for Excellence in Hospitality Design" son presentados por la revista Boutique Design y reconocen el trabajo de diseño más influyente e innovador en la industria hotelera internacional.

MEXICO CITY, 14 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- ATELIER Playa Mujeres All Suites Luxury Resort, propiedad de ATELIER de Hoteles, la cadena hotelera mexicana reconocida por su innovador concepto de Hospitalidad Hecha a Mano®, anunció que fue reconocido en las categorías "Best Resort" y "Best Guestroom Upscale", de los premios Gold Key Awards que, cada año, otorga la prestigiosa revista Boutique Design, a la excelencia en hospitalidad internacional.