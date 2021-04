ATFX premiado como Mejor Broker de la Región LATAM en los Premios ADVFN 2021

El premio refleja el compromiso de ATFX de brindar los mejores servicios comerciales posibles a sus clientes en la región de LATAM.

El corredor tiene una oficina en pleno funcionamiento en México dedicada a atender a sus clientes en la región de América Latina y ha contratado personal calificado de la región.

ATFX ha comprometido importantes recursos para garantizar que sus clientes de LATAM obtengan los mejores servicios de un equipo local que comprende sus necesidades y puede ayudar a que su experiencia comercial sea la mejor.

El corredor entiende que su modelo de negocio de tener equipos locales en cada región que atienden a sus clientes es bastante costoso desde el principio, pero la recompensa a largo plazo valdrá la pena dado que nuestros clientes encontrarán un hogar con nosotros.

ATFX también se compromete a educar a sus clientes sobre cómo operar en los mercados, razón por la cual ofrece algunos de los mejores recursos educativos en comparación con otros corredores. La firma también organiza seminarios web frecuentes con expertos en comercio que educan a sus clientes sobre el comercio de los mercados.

El premio de hoy es la culminación de todos los diferentes pasos tomados por el corredor con el objetivo final de asegurarse de que sus clientes tengan la mejor experiencia comercial.

Como corredor sin mesa de operaciones, ATFX no se beneficia de las pérdidas de sus clientes, lo cual es parte del compromiso del corredor con sus clientes. El corredor hace todo lo que está en su poder para apilar la baraja a favor de sus clientes porque gana cuando los clientes ganan.

Jeffrey Sui, director de operaciones de ATFX, agregó:

"El premio demuestra que otros expertos de la industria han notado nuestro compromiso de brindar los mejores servicios comerciales a nuestros clientes en la región de LATAM y a nivel mundial. El negocio de ATFX se basa en nuestra filosofía central de anteponer las necesidades de nuestros clientes a todo lo demás. Para asegurarnos de que nuestros clientes tengan la mejor experiencia comercial posible, nos enfocamos en dos áreas clave: servicios comerciales y nuestro servicio al cliente. Servimos a nuestros clientes de LATAM en su idioma local y nos aseguramos de que obtengan los mejores servicios comerciales posibles. "

"No hubiéramos ganado este premio sin nuestros clientes LATAM y la confianza que depositan en nosotros para servirlos como su broker FX y CFDs. Queremos agradecerles su continuo apoyo y asegurarles que seguiremos trabajando duro para mejorar nuestros servicios. "

El premio fue una prueba del compromiso continuo de ATFX de proporcionar productos y servicios de clase mundial a comerciantes e inversores de todo el mundo.

