Athena Blockchain anuncia uma Carta de Intenção vinculante com a BlockTower Capital Partners LP referente a investimento de capital e relacionamento de consultoria

CHICAGO, 4 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Athena Blockchain anunciou hoje que a BlockTower Capital Partners LP assinou uma Carta de Intenção vinculante para investir na Athena Blockchain e que seu diretor de tecnologia da informação (CIO), Ari Paul, está atuando como consultor para a empresa.

"Estou muito contente por ser consultor da Athena Blockchain e por ajudar a promover sua missão de fornecer consultoria institucional, estruturação e colocação para o setor de títulos tokenizados", disse Paul. "A Athena Blockchain está bem posicionada para aproveitar o interesse cada vez maior em produtos de tokenização dos títulos e introduzindo novos produtos como os fundos de investimento imobiliário (REITs) tokenizados. Esses produtos podem abrir oportunidades de investimentos que de outro modo seriam ilíquidos e fornecer um título superior em relação às atuais opções para investimentos líquidos. Conheço a equipe da Athena Blockchain há quase dois anos e fico constantemente impressionado com seu profissionalismo e perspicácia. Eles assumiram o compromisso de cumprir as normas e regulamentações e de criar uma empresa líder no setor, com uma visão de longo prazo."

"Ari e sua equipe da BlockTower criaram o melhor fundo de sua categoria, que introduziu estrategicamente a disciplina e a experiência profissionais aos tumultuados mercados de criptomoedas e mostrou liderança no nosso setor", disse Eric Gravengaard, presidente da Athena Blockchain. "Estamos muito contentes por contar com seu apoio para os esforços da Athena Blockchain de fornecer aos investidores acesso a títulos tokenizados e, às grandes empresas, acesso aos mercados de capital."

A Athena Blockchain criou em 27 de agosto de 2018 uma joint venture com a 303 Alternatives, LLC, uma corretora e operadora regulada pela FINRA, para fornecer estruturação e colocação de títulos tokenizados em cumprimento a regulamentações.

A Carta de Intenção contém termos vinculantes de uma transação através da qual a BlockTower concorda em se tornar sócio capitalista da Athena Blockchain e fornecer serviços de consultoria à Athena Blockchain. A BlockTower fará um investimento de capital na Athena Blockchain de um valor que não foi divulgado. A Carta de Intenção e seus termos são vinculantes, sujeitos à assinatura de um acordo definitivo entre as partes que contenha os termos específicos para assinatura e fechamento.

Este press release não poderá ser considerado uma oferta de venda nem pedido de oferta de compra de nenhum título, nem se poderá efetuar qualquer venda de títulos em nenhum estado ou jurisdição nos quais tal oferta, pedido ou venda forem ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tais estados ou jurisdições.

Sobre a Athena Blockchain

A Athena Blockchain é uma empresa privada de investimento, finanças e consultoria que possui escritórios em Chicago, Miami e Santa Monica. A empresa fornece consultoria e execução para uma gama completa de transações. Consultas da mídia devem ser encaminhadas para media@athenablockchain.com.

Sobre a BlockTower Capital Partners LP

A BlockTower Capital é uma empresa líder em investimentos em criptomoedas, que oferece trading profissional e gestão de portfólio para uma classe de ativos digitais emergentes. Foi fundada por Matthew Goetz, ex-engenheiro e executivo da Goldman Sachs, e Ari Paul, que foi gerente de portfólio de fundos patrimoniais da Universidade de Chicago e gerente de portfólio e corretor do Susquehanna International Group. Matthew é atualmente diretor executivo da empresa e Ari é seu CIO.

Declarações prospectivas

Alguns assuntos discutidos neste press release são declarações prospectivas. A Athena Blockchain acredita que as expectativas expressadas nessas declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, mas não pode oferecer nenhuma garantia de que essas expectativas se concretizarão. A Athena Blockchain não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração (inclusive as declarações prospectivas) incluídas neste press release, salvo na medida exigida por lei. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas incluem considerações gerais do setor, mudanças regulatórias, mudanças nas condições econômicas locais ou nacionais e outros riscos.

Fins informativos

Este material foi preparado apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou de venda nem um pedido de oferta para comprar ou vender qualquer título ou instrumento, nem para participar de qualquer estratégia de negociação. A Athena Blockchain não fornece consultoria jurídica, tributária, de investimento ou contábil.

FONTE Athena Blockchain

SOURCE Athena Blockchain