AtHoc de BlackBerry développe les centres de données spécialisés dans l'UE pour se mettre en conformité avec les mandats de lieu de stockage des données

WATERLOO, Ontario, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB) a annoncé aujourd'hui fournir désormais aux instances spécialisées de l'UE son service AtHoc® de BlackBerry®, une solution de réseau de communication de crise de premier plan. AtHoc de BlackBerry permettra aux clients de respecter la réglementation européenne en matière de protection des données et de se préparer aux prochaines directives d'alerte du public, en stockant les données à caractère personnelle dans des centres de données supplémentaires aux Pays-Bas et en France, ainsi que dans le centre actuel au Royaume-Uni.

AtHoc de BlackBerry, est une plateforme de gestion de situation critique de premier plan, déjà choisie par l'Agence allemande de développement, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en raison de son respect des normes de sécurité les plus strictes du secteur, de sa prise en charge de la langue maternelle et de sa facilité d'utilisation. Elle permet aux organisations d'acquérir une connaissance de la situation et de garantir la sécurité de leurs employés en situation d'urgence, en assurant une communication bidirectionnelle à l'échelle de l'organisation avec pratiquement n'importe quel dispositif.

« Il est essentiel, en situation de crise, de doter nos clients de la plateforme de communication la plus sécurisée pour accroître la résilience et communiquer de façon rapide », a déclaré Adam Enterkin, le Directeur général adjoint de la région EMEA de BlackBerry. « Il est également crucial que nous soyons en mesure de respecter les exigences nouvelles et existantes de l'UE en matière de lieu de stockage des données, conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD). Avec les nouveaux centres de données AtHoc de BlackBerry basés dans l'UE, nous pouvons adapter notre infrastructure pour mieux satisfaire les exigences de nos clients sur un réseau sécurisé et fiable. »

En prévision d'un avenir plus connecté, l'UE a adopté une nouvelle directive sur le Code des communications électroniques européen (CCEE) . En vertu de cette nouvelle directive, tous les États membres de l'UE doivent mettre en place un système d'alerte du public pour protéger les citoyens d'ici à 2022. Le système enverra des alertes sur les téléphones portables de tous les citoyens et visiteurs dans une zone spécifique en situation de catastrophe naturelle, d'attaque terroriste ou d'autres problèmes majeurs sur place.

Leader dans le domaine de la sécurité des données et de la conformité réglementaire, AtHoc de BlackBerry permet aux organisations de communiquer de façon sûre et sécurisée avec leur personnel et d'autres organisations à travers n'importe quel dispositif, des applications mobiles aux sirènes ou ordinateurs de bureau, en passant par les systèmes des bâtiments comme les tableaux incendie. AtHoc tire parti de la puissance de la mobilité, du nuage hybride et du réseau IP pour fournir une solution de bout en bout unifiée et sécurisée, capable de collaborer en temps réel et de permettre ainsi aux organisations de maintenir leurs activités essentielles.

Les clients peuvent d'ores et déjà choisir de faire héberger leurs données personnelles et d'alerte dans l'UE. Pour de plus amples informations sur AtHoc de BlackBerry, veuillez consulter le site www.athoc.com .

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE : BB ; TSX : BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux pouvoirs publics du monde entier. La société sécurise plus de 500 millions de terminaux, dont 175 millions de voitures en circulation aujourd'hui. Basée à Waterloo, en Ontario, la société exploite l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour proposer des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données. Elle est également leader dans les domaines de la gestion de la sécurité des points d'accès, du cryptage et des systèmes intégrés. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir connecté auquel vous pouvez faire confiance.

BlackBerry. Sécurité intelligente. Partout.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlackBerry.com et suivez-nous @BlackBerry.

