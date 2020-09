Ativistas brasileiras são homenageadas por liderança na luta pelo controle do tabaco

WASHINGTON, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Três integrantes de uma das principais organizações brasileiras de advocacy foram escolhidas para receber a edição 2020 do Prêmio Judy Wilkenfeld de Excelência Internacional em Controle do Tabaco por sua liderança coordenada na luta global contra o uso do tabaco. A Campaign for Tobacco-Free Kids entregará o prêmio a Daniela Guedes, Anna Monteiro e Adriana Carvalho em uma celebração virtual no dia 23 de setembro.

O Prêmio Wilkenfeld foi criado em homenagem a Judy Wilkenfeld, que fundou o programa internacional da Tobacco-Free Kids e era uma líder incansável na luta para reduzir o uso do tabaco e em prol da adoção da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) da Organização Mundial da Saúde, um tratado internacional muito influente que estabelece compromissos para que os países-membros tomem ações eficazes para reduzir o uso do tabaco. O prêmio é concedido anualmente a ativistas do controle do tabaco de todo o mundo que tenham feito contribuições notáveis para reduzir o uso do tabaco em países em desenvolvimento e que inspirem e capacitem outros a fazerem o mesmo, seguindo o espírito do trabalho de Wilkenfeld. O prêmio deste ano é um reconhecimento à maneira única em que essas três ativistas trabalharam em conjunto para promover mudanças significativas. Esta é a primeira vez em que o prêmio é entregue a mais de uma pessoa.

Trabalhando de maneira próxima e combinando suas habilidades, Daniela Guedes, Anna Monteiro e Adriana Carvalho são três das forças que movem a ACT Promoção da Saúde, uma organização não governamental dedicada à promoção e proteção de políticas de saúde pública. A ACT foi fundada em 2006 com foco no controle do tabaco e posteriormente expandiu seu trabalho de advocacy para incluir as áreas de alimentação saudável, controle do álcool e promoção da atividade física.

Daniela Guedes atua como Diretora de Campanhas e Mobilização. Ela liderou algumas das campanhas de comunicação mais criativas da América Latina e coordena a rede da ACT Promoção da Saúde, que tem como membros mais de 145 organizações e 1000 pessoas de todo o Brasil.

Anna Monteiro é Diretora de Comunicação e uma das fundadoras da ACT Promoção da Saúde. Seu trabalho de advocacy é focado na comunicação e na imprensa e ela é autora de várias publicações sobre políticas de controle do tabaco.

Adriana Carvalho é a Diretora Jurídica da organização. Ela atua em prol de políticas efetivas de controle do tabaco nos poderes legislativo, executivo e judiciário e junto ao Ministério Público e outros órgãos públicos no Brasil.

"A Campaign for Tobacco-Free Kids tem orgulho em premiar Daniela Guedes, Anna Monteiro e Adriana Carvalho por sua liderança excepcional, incansável e corajosa para reduzir o uso do tabaco e salvar vidas", afirma Matthew L. Myers, presidente da Campaign for Tobacco-Free Kids. "Em grande parte devido à equipe da ACT Promoção da Saúde e à rede criada pela organização, o Brasil é considerado a tempos, e continuará a ser, uma liderança nos esforços globais para diminuir a prevalência de uso do tabaco."

Em 2011, o Brasil se tornou o maior país do mundo a aprovar uma lei nacional de ambientes livres de fumo. Em 2019, ele foi reconhecido pela OMS como o segundo país do mundo a adotar várias políticas importantes (conhecidas como políticas MPOWER) que comprovadamente diminuem a prevalência do uso do tabaco.

Mais recentemente, o Brasil voltou a ser destaque internacional devido a seus esforços para ter reembolsados gastos do sistema de saúde associados ao uso do tabaco por meio de uma ação judicial contra duas das maiores empresas do ramo do tabaco do mundo: a British American Tobacco e a Philip Morris International.

Os colegas de Daniela, Anna e Adriana as descrevem como ativistas entusiasmadas, motivadas e comprometidas com a luta por um futuro mais saudável para todos os brasileiros. Seu trabalho conjunto certamente ajudou a construir políticas públicas no Brasil e preparou o caminho para vários outros países da América Latina fazerem o mesmo.

Globalmente, o tabaco mata sete milhões de pessoas todos os anos. Se os países não tomarem ações efetivas para reduzir o seu uso, estima-se que matará um bilhão de pessoas neste século.

Para assistir à transmissão virtual da premiação, acesse TobaccoFreeKids.org/StrongVoices na quarta-feira, 23 de setembro, das 19h às 20h (horário de Brasília).

