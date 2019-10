Ativo digital TDN usado para a aquisição de $25 milhões de grafite

TODAQ e Gratomic Inc chegam a um acordo para a compra inédita de commodities utilizando TDN

O grafite está entre as inúmeras commodities a apoiar-se no backstop de reserva de TDN

TORONTO, Ontário, DUBAI, EAU e SEUL, Coreia do Sul, 20 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A TODAQ, uma empresa de tecnologia SovTech criadora dos ativos digitais criptografados TDN, chegou a um acordo com a Gratomic Inc para a compra de grafite no valor de US$ 25 milhões. Este é o primeiro acordo do tipo com o grafite apoiado no backstop (suporte) de reserva de TDN para maior sustento do valor real do TDN utilizado; uma estratégia essencial por trás da evolução do programa de recompensa, além de permitir a posse de commodities criptografadas como processada e comercializada.

Após o anúncio recente dos lançamentos do programa de fidelização comercial pendente do TDN e a listagem na BitForex, a primeira compra de commodities com TDN representa uma conquista histórica para o grupo por trás desta aquisição. A TODAQ estabeleceu o desenvolvimento de um ativo digital de interoperabilidade e valor real para que todas as empresas, indivíduos e mercados exerçam uma posse sólida e transacionem rapidamente com segurança e estabilidade a longo prazo, com o suporte (backstop) da reserva de ativos tornando-se o pilar da estratégia.

A Gratomic Inc é pioneira na mineração e comercialização de produtos de grafite, inclusive o grafeno de nanomateriais resistentes usado extensivamente na economia digital por suas propriedades conducentes em placas de circuito, juntamente com uma ampla gama de aplicações para o mercado de massas, como produtos de elastômero e polímero que incluem o mercado de pneus no valor de $222 bilhões.

Em relação ao ativo digital TDN para o acordo do grafite, Sheldon Inwentash, presidente-executivo da Gratomic comentou: "Desenvolver nosso tesouro a longo prazo e criar uma posse digital de commodities segura que tenha um histórico imutável de qualidade, quantia, manuseio, avaliação e custódia, e que possa transferir-se sem problema através de cadeias de fabricação ou em plataformas de negociação é exatamente onde precisamos estar. Ao movermos para produção, este programa de aquisição cria a base para o início desse trabalho focado".

Hassan Khan, CEO da TODAQ acrescentou: "Esse é o primeiro dos inúmeros negócios que estamos alinhando para proporcionar ao backstop uma combinação de ativos e commodities que reflitam o mundo real, que reflitam o valor real que possa ser entendido pelos mercados existentes. Com muita frequência, ativos digitais dependem do sentimento para determinação de seu valor percebido; nós pretendemos que o TDN tenha tanto substância como utilidade".

A TODAQ está trabalhando em vários acordos com TDN, incluindo matérias primas, commodities de metais e as aplicações comerciais de TDN para os mercados dos consumidores.

"Diversificar o backstop para sustentar o uso real do TDN na economia mais ampla é fundamental para nossa estratégia. O fato de que possuímos tal variedade de negociações de ativos em vigor nos proporciona muita confiança de que o que planejamos atingir está tornando-se realidade; um ativo digital que nos possibilita o controle e a posse direta de qualquer commodity ou ativo, seja este físico ou digital", acrescentou Khan.

Para mais informações sobre a TODAQ e o TDN acesse https://todaq.net e https://tdn.network.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1012733/TODAQ_Logo.jpg

FONTE TODAQ

Related Links

https://todaq.net



SOURCE TODAQ