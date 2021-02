Atlantic Financial Group (AFG) seleciona a tecnologia Vneuron Risk & Compliance para continuar crescendo e digitalizando as suas operações, em total conformidade com as regulamentações

PARIS, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Desenvolvido pela produtora de software Vneuron e selecionado pela Digital Business Solution (uma subsidiária de tecnologia do AFG), o Reis™ Risk & Compliance Suit será implementado nas subsidiárias bancárias do AFG nos Camarões, Gabão, Comores e Mali.

Além das atuais subsidiárias do AFG, esta solução integrada para coibir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo também beneficiará as futuras aquisições do grupo e os clientes de sua subsidiária, Digital Business Solution (DBS).

Por meio dessa escolha, a DBS pretende assegurar as atividades bancárias do grupo para permitir que a AFG mantenha seu forte crescimento em todos os canais digitais, ou seja, por meio de dinheiro móvel e serviços bancários digitais, para promover maior inclusão financeira.

O Reis™ Risk & Compliance Suite atenderá as subsidiárias do AFG e os clientes da DBS, oferecendo integração mais rápida do cliente graças a um processo KYC (Know Your Customer) otimizado, monitoramento aprimorado das transações de seus clientes e relatórios fiscais automatizados.

Ao substituir suas várias ferramentas por uma nova plataforma integrada e moderna, a DBS está, portanto, buscando com determinação sua missão de transformar os ativos bancários e as atividades de seguro do AFG.

Sobre a Digital Business Solution (DBS):

À frente da transformação digital na África Subsaariana, a DBS é a subsidiária de tecnologia da holding Atlantic Financial Group (AFG), proprietária do Banque Atlantique nos Camarões (BACM), BICIG no Gabão, BIC em Comores, BICIM em Mali, assim como companhias de seguros nos Camarões, Benin, Mali e Comores. A DBS também foi pioneira nos países da África francófona ao lançar a primeira oferta de seguro de saúde totalmente digital nos Camarões, em 2017.

Sobre a Vneuron:

A Vneuron é uma editora de software especializada em experiência digital e conformidade regulatória. É um parceiro reconhecido na automação de processos Know Your Customer (KYC) e na concretização de tecnologias avançadas de combate à lavagem de dinheiro (anti-money laundering, AML). A Vneuron está presente na Europa, África e Oriente Médio por meio de operações com mais de 200 clientes em 28 países. Para mais informações, acesse: https://www.vneuron.com/compliance/.

