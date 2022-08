Atlàntida Film Fest slutter med triumf for "Softie" og en hyldest til Isabelle Huppert

PALMA, Spanien, 2. august 2022 /PRNewswire/ -- Atlàntida Mallorca Film Fest-festivalen blev afsluttet med en stor galla, hvor den franske film "Softie" af Samuel Theis blev udnævnt til bedste film, og skuespilleren Isabelle Huppert fik overrakt prisen Masters of Cinema af dronning Letizia.

Huppert modtog en lang hyldest på katalansk, engelsk og fransk, hvorefter hun udtrykte sin taknemlighed for en pris, der anerkender en karriere, der har udviklet sig over 140 film.

Skuespilleren hyldede den Mallorca-baserede festivals "engagement i filmkunstens fremtid", hvor op mod 10.000 tilskuere har deltaget i filmvisninger, konferencer og koncerter, som strakte sig over en uge i den baleariske hovedstad.

På et spørgsmål ved en pressekonference fra Efe om de mange klager fra Hupperts kvindelige kolleger i filmbranchen, om hvor svært det er for dem ikke at blive tildelt en bestemt type rolle, så snart de når en mere moden alder, svarede den franske skuespiller med overbevisning, at hun hverken havde oplevet diskrimination på grund af alder eller køn.

"Det er en pris, jeg modtager både for min fortidige og fremtidige karriere," sagde den franske skuespiller om prisen, der er en hyldest til de mere end fire årtier, som hun har lagt i filmkunstens tjeneste, og de 140 titler, hun har bag sig.

"Det er en ære for mig, og jeg er meget lykkelig, for jeg holder meget af denne festival, som netop handler om at give synlighed til nye instruktører og nye talenter, hvilket jeg synes er meget interessant," sagde Huppert.

Ud over dronning Letizia blev den afsluttende galla for den tolvte udgave af festivalen, som støttes af Filmin-platformen, besøgt af Spaniens kulturminister Miquel Iceta, præsidenten for regionen Balearerne, Francina Armengol, og en lang række autoriteter og personligheder fra øens kulturliv og den spanske filmbranche.

Ved begivenheden blev filmen "Softie" erklæret som vinder af festivalens konkurrence, og filmens instruktører får en pris på 10.000 euro og distribution af filmen, mens juryen gav særlig hædersomtale til den spanske film "Juscqu'ici tout va" af Francesc Cuellar.

Atlàntida Mallorca Film Fest-festivalen har programlagt en koncert med sangeren Amaia fra Navarra, men online-versionen fortsætter indtil den 24. august på Filmin, som i løbet af den første uge kunne tælle flere end 135.000 visninger af film, der var en del af festivalprogrammet.

Festivalen har været henlagt til forskellige scener i Palma, som Ses Voltes, La Misericòrdia og Museu de Mallorca, Sala Rívoli, Cine Ciutat og Teatre Mar i Terra, og den har haft deltagelse af filmfolk fra 17 lande og flere end 17.600 fysiske tilskuere.

