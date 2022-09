Atlas lève un investissement stratégique de Série B pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars auprès de Sixth Street Growth

L'entreprise mondiale de technologie HCM investit dans le développement de sa plateforme mondiale de gestion des effectifs afin de soutenir les entreprises innovantes à la recherche de solutions flexibles leur permettant de s'adapter au nouveau monde du travail.

CHICAGO, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Atlas, leader dans le domaine des solutions et de la technologie de l'employeur officiel (EOR), a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Sixth Street Growth, l'entreprise d'investissement dans la croissance de la société d'investissement internationale Sixth Street. Sixth Street Growth effectuera une prise de participation stratégique d'un montant maximal de 200 millions de dollars pour soutenir l'expansion mondiale continue d'Atlas.

Atlas a lancé le modèle de l'employeur officiel direct, qui est appliqué par des entités dans plus de 160 pays, et a construit sa technologie avec pour objectif principal d'aider ses clients à se conformer aux règles et réglementations du travail sur le plan mondial. La combinaison d'une technologie de pointe et d'une expérience directe locale permet à Atlas de soutenir les entreprises ayant des ambitions mondiales, en leur donnant la flexibilité de recruter et de gérer les meilleurs talents dans le monde entier grâce à une expertise localisée bénéficiant d'une plateforme technologique de niveau entreprise.

« L'avenir du travail se développe au-delà des frontières et des cultures, » a déclaré Rick Hammell, fondateur et PDG d'Atlas. « Atlas permet aux entreprises de saisir l'opportunité d'être compétitives, flexibles et sans frontières. Grâce à ce nouvel investissement de Sixth Street, nous pourront continuer à répondre aux besoins de nos clients, en leur offrant les moyens les plus rationalisés et les plus innovants pour se développer sur de nouveaux marchés, intégrer les talents, gérer le risque de non-conformité et payer à l'international. »

L'investissement d'aujourd'hui permettra d'améliorer encore la plateforme technologique Atlas, qui offrira une plus grande flexibilité aux utilisateurs au moyen de fonctions supplémentaires de libre-service et d'automatisation, donnant ainsi aux entreprises la possibilité de se développer plus rapidement, quel que soit le nombre de personnes qu'elles recrutent. Les fonds serviront également à financer la localisation du logiciel ainsi que l'assistance clientèle en temps réel et dans la région. Ces améliorations de la plateforme logicielle sont mises en œuvre après qu'Atlas ait été nommée leader dans les catégories « Technologies habilitantes » et « Services EOR globaux » dans le récent rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation and Assessment Tool).

Dans le cadre de cet investissement, Nari Ansari, directeur général de Sixth Street Growth, rejoindra le conseil d'administration d'Atlas.

M. Ansari a déclaré : « Atlas est l'une des entreprises les plus innovantes qui aide les employeurs de tous les secteurs à gérer une dynamique de main-d'œuvre mondiale de plus en plus complexe. Nous sommes ravis de nous associer à Rick et à l'équipe d'Atlas dans leur prochaine phase de croissance. »

Atlas, qui a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années, a reçu son investissement initial de Guidepost Growth Equity, une société de capital-investissement de premier plan axée sur les entreprises technologiques à forte croissance. Grâce à cette première levée de fonds institutionnelle, la société a accéléré sa croissance en ajoutant de nouveaux talents à ses effectifs mondiaux et en élargissant sa gamme de produits RH, ce qui a abouti au lancement de la plateforme Atlas.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec l'équipe d'Atlas et de travailler avec Sixth Street pour soutenir les plans de croissance de l'entreprise, » a déclaré Chris Cavanagh, un associé général chez Guidepost Growth Equity.

Baird a agi en tant qu'agent de placement exclusif et Cooley en tant que conseiller juridique d'Atlas.

À propos d'Atlas

Atlas permet aux entreprises innovantes d'être compétitives dans une économie mondiale, car elle estime que les entreprises doivent être en mesure d'employer qui elles veulent, là où le talent existe. En tant que plus grand employeur officiel (EOR) direct, avec des entités dans plus de 160 pays, Atlas est une plateforme technologique qui est soutenue par des experts et qui offre la flexibilité nécessaire aux entreprises pour se développer au-delà des frontières, intégrer des talents, gérer la conformité et payer leur main-d'œuvre mondiale sans avoir recours à une entité locale.

Atlas s'est construite sur des années d'expérience consacrées à relever les défis du déploiement et du paiement rapides des employés internationaux tout en assurant la conformité avec les réglementations locales. Cette expérience apporte une expérience et une expertise localisées dans une plateforme technologique de niveau entreprise qui soutient à distance des milliers d'entreprises et d'équipes. La plateforme Atlas est conçue de manière unique pour fournir des solutions EOR de bout en bout et des expériences utilisateurs autonomes qui offrent des capacités de libre-service et des informations en temps réel permettant d'améliorer les résultats commerciaux. Pour en savoir plus, consultez atlasHXM.com ou suivez Atlas sur LinkedIn @ Twitter (@Atlas_HXM).

À propos de Sixth Street

Sixth Street est une société d'investissement mondiale leader, avec plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capitaux engagés. Sixth Street Growth est la plateforme de la société dédiée aux investissements privés dans les entreprises en croissance. L'équipe de Sixth Street Growth s'associe aux entreprises et aux équipes de direction pour fournir des solutions de capital sur mesure afin d'accélérer la croissance organique et inorganique. Depuis sa création, Sixth Street a investi plus de 5 milliards de dollars dans plus de 40 entreprises dans le cadre de sa stratégie d'investissement dans la croissance. Parmi les investissements de Sixth Street Growth figurent Airbnb, AvidXchange, Bloomreach, Datavant, DrFirst, Gainsight, MDLIVE, Spotify et Sprinklr. Pour plus d'informations, visitez www.sixthstreetgrowth.com ou suivez Sixth Street sur LinkedIn, Twitter (@sixthstreetnews), et Instagram (@sixthstreetpartners).

À propos de Guidepost Growth Equity

Guidepost Growth Equity est une société de capital-investissement de premier plan qui s'associe à des entreprises technologiques offrant des solutions innovantes sur des marchés importants et dynamiques, notamment des logiciels d'application et les services de données, des logiciels d'infrastructure et des services technologiques. Les entreprises bénéficiaires des investissements actuels et antérieurs incluent Atlas, Dyn (acquis par Oracle), Jive Communications (acquis par LogMeIn), Lucid (acquis par Cint Group AB), Mineral, OutSystems, ProtoLabs (IPO sur NYSE), et WP Engine. Guidepost Growth Equity fournit le capital flexible, le soutien opérationnel et les conseils stratégiques nécessaires pour assurer le succès continu des entreprises en phase de croissance et gère plus de 1,6 milliard de dollars de capital. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse guidepostgrowth.com ou suivre Guidepost sur LinkedIn.

