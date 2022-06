ATLAS RENEWABLE ENERGY AMPLIA SUA OFERTA DE MERCADO COM A AQUISIÇÃO DE SEU PRIMEIRO PROJETO EÓLICO NO BRASIL

O Juramento é o segundo projeto eólico da Atlas Renewable Energy, após a empresa anunciar no mês passado a assinatura de um acordo de compra de energia (PPA) com a Enel Energía Chile para o desenvolvimento do portfólio eólico da Alpaca (417 MW). Ao contrário da Alpaca, o Juramento não possui um PPA e está aberto a qualquer comprador que busque energia renovável no Brasil.

"Com o Juramento, continuamos ampliando e diversificando nossa oferta de produtos em todas as regiões em que operamos", disse Luis Pita, gerente geral da Atlas Renewable Energy no Brasil. "Este projeto está atualmente disponível para qualquer grande consumidor de energia que busque um PPA para a transição de fontes convencionais de energia para renováveis."

O Juramento gerará 1.650 GWh por ano, o que equivale a beneficiar 799,524 famílias brasileiras, evitando 123.750 toneladas de CO2 (est.), o que poderiam ser comparado à retirada de 49.500 carros das ruas de São Paulo. A estrutura da transação será analisada e finalizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil (CADE) nos próximos dias.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável que desenvolve, financia, constrói e opera projetos de energia renovável nas Américas desde o início de 2017. A Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o histórico mais longo no setor de energia renovável na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

O crescimento da Atlas Renewable Energy concentra-se nos mercados mais estáveis da região e usa seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, marketing e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Com o engajamento ativo com a comunidade e com as partes interessadas no centro da sua estratégia de projeto, a empresa trabalha todos os dias para oferecer um futuro mais limpo.

