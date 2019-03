Atlas Renewable Energy anuncia USD $ 152 milhões para o financiamento de três plantas de energia solar no Brasil

Cada projeto tem um contrato de compra de energia (PPA) de 20 anos com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Estima-se que a energia combinada produzida de 672,8 GWh / ano irá fornecer energia limpa para um total de 470,000 famílias por ano. A Atlas Renewable Energy estima que a operação das usinas evitará a emissão de 108,000 toneladas de CO 2 por ano.

As usinas estão localizadas na região nordeste, a saber, as usinas de São Pedro e Juazeiro, no estado da Bahia, e a usina de Sol Do Futuro, no estado do Ceará. O complexo solar São Pedro é a primeira operação em funcionamento da Atlas Renewable Energy no Brasil, com capacidade instalada de 67,1 MWp em duas plantas secundárias. Como parte do compromisso da empresa de trabalhar com comunidades locais e diretrizes ambientais durante as fases de construção, desenvolvimento e operação de suas usinas, o projeto São Pedro criou quase 700 empregos diretos e evitará a emissão de mais de 61 mil toneladas de dióxido carbono. As usinas de Juazeiro e Sol do Futuro estão atualmente em fase de comissionamento e estarão em plena operação nos próximos meses.

O diretor de negócios do BNB, Antônio Rosendo Neto Júnior, destacou que "uma associação com a Atlas Renewable Energy demonstra a sinergia do Banco do Nordeste com esse setor da economia. Os investimentos são essenciais para a evolução da matriz energética em todo o nordeste do Brasil, especialmente de fontes renováveis e não contaminantes. Estamos cumprindo a missão do Banco, gerando emprego e renda em nossa região."

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, explica: "O Brasil é o maior mercado de energia renovável da América Latina, e esses três projetos nos permitem consolidar uma forte presença neste mercado. Temos o prazer de fazer parceria com essas instituições financeiras fortes e de alto calibre, em parte graças ao sólido histórico e à experiência de desenvolvimento e execução da nossa equipe." Ele acrescenta: "Como uma empresa de energia renovável, estamos apenas na superfície de quão poderoso o setor de energia renovável na América Latina pode ser quando se combina com PPPs de alta qualidade, financiamento de inovação e projetos de alto nível."

"Ao fechar nossas metas de investimento de US $ 170 milhões no Brasil, a Atlas Renewable Energy se une ao próspero setor de energia renovável do Brasil", explica o gerente geral do Brasil, Luis Pita, que acrescentou: "Acreditamos que o mercado de energia renovável da América Latina é devido a uma abordagem inovadora para a tecnologia solar que pode fornecer decisões baseadas em dados em escala e estatísticas destinadas a aumentar a produção de energia através das fronteiras. A Atlas Renewable Energy está se tornando líder neste setor; esses projetos de energia solar estão alinhados com o compromisso da nossa empresa de investir em tecnologias de primeira linha, como a tecnologia TrueCapture da NEXTracker e a introdução da primeira subestação digital no Brasil, que, juntamente com nossa ética de trabalho, qualidade de produção e cultura da empresa, compreendem as prioridades estratégicas da empresa."

Esses três projetos devem ser complementados por um adicional de 1,5 GW que a Atlas Renewable Energy planeja adicionar ao seu portfólio de investimentos nos próximos três anos em toda a América Latina. As operações atuais no Chile, Uruguai, Brasil e México são evidências do compromisso da Atlas Renewable Energy com o desenvolvimento de energia alternativa na América Latina e um testemunho de sua trajetória como desenvolvedora e administradora de ativos na região.

Sobre a Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy, uma empresa de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo na América Latina. O atual portfólio da Atlas é de 1.2GW de projetos contratados em estágios de desenvolvimento, construção ou operação, e tem como objetivo crescer um adicional de 1.5GW na próxima década.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy inclui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores em private equity no setor de energia de mercados emergentes. A Actis alocou mais de US $ 600 milhões de capital na Atlas Renewable Energy para investir em projetos de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados emergentes e economias da América Latina, usando seu conhecimento comprovado de desenvolvimento, comercialização e estruturação para levar energia limpa à região. Ao participar ativamente da comunidade e das partes interessadas no centro da estratégia do seu projeto, a Atlas trabalha todos os dias para proporcionar ao mundo um futuro mais limpo.

