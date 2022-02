Atlas Renewable Energy consegue crédito do BNB para a construção da usina solar Lar do Sol - Casablanca II no Brasil

A Atlas Renewable Energy será a principal investidora e operadora e fará parceria com a Unipar, que coinvestirá no empreendimento.

"Projetos como esses são grandes exemplos de relacionamentos de longo prazo entre uma geradora de energia renovável, um financiador e um cliente", disse Luis Pita, gerente geral da Atlas Renewable Energy no Brasil. "Estamos muito orgulhosos de que a Unipar e o BNB tenham reconhecido as capacidades e o histórico da Atlas nesse setor para nos selecionarem como seu parceiro para construir e operar projetos de energia renovável em larga escala e implementar programas sociais e ambientais para o benefício das comunidades próximas a esse projeto."

"O financiamento de projetos de energia renovável destaca-se entre as políticas de apoio do Banco do Nordeste do Brasil S.A. A instituição é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e destaca-se das demais pela missão desenvolvimentista com foco na geração de emprego e renda em sua área de atuação", afirmou Diego Rocha Batista, superintendente do BNB. "Além de ter condições adequadas para o setor, o programa de crédito faz parte das ações de sustentabilidade ambiental do banco. A realização de mais um financiamento com a Atlas Renewable Energy no Brasil reforça o compromisso com o setor e reconhece o grupo empreendedor como um excelente parceiro na região."

A usina Solar Lar do Sol – Casablanca II, que ocupará cerca de 700 hectares, terá capacidade instalada de 239 MWp com 460 mil painéis solares. A geração anual de energia da usina será o equivalente ao fornecimento de energia para cerca de 261.662 domicílios, de acordo com o consumo médio de uma família brasileira. Além disso, a usina evitará aproximadamente 40.500 toneladas métricas de emissões de CO2 por ano, o que equivale à remoção de 16.200 veículos das ruas de São Paulo, no Brasil.

Além de fornecer energia à Unipar para produzir soda e cloro, a usina deverá contratar cerca de 1.200 funcionários locais durante o pico de atividade de construção e também implementará o programa de mão de obra feminina da Atlas "Somos todos parte da mesma energia". Com isso, a usina Lar do Sol — Casablanca II promoverá pelo menos cinco dos ODS da ONU (Nº 5: Igualdade de Gênero, Nº 6: Água Potável e Saneamento, Nº 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Nº 10: Redução das Desigualdades e Nº 12: Consumo e Produção Responsáveis).

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de longo prazo em todas as Américas. O portfólio atual da empresa é de 2,3 GW de projetos contratados nos estágios de desenvolvimento, construção ou operação e visa expandir até 4 GW nos próximos anos.

Fundada em 2017, a Atlas Renewable Energy conta com uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões no desenvolvimento, construção e operação de projetos em larga escala.

A Atlas Renewable Energy faz parte da Energy Fund IV, fundada pela Actis, uma importante investidora de capital privado no setor de energia. O crescimento da Atlas Renewable Energy concentra-se nos principais mercados e economias emergentes, utilizando seus conhecimentos comprovados em desenvolvimento, comercialização e estruturação para acelerar a transformação para a energia limpa. Ao engajar-se ativamente com a comunidade e com as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a empresa trabalha incansavelmente para oferecer um futuro mais limpo.

Para saber mais sobre a Atlas Renewable Energy, acesse www.AtlasRenewableEnergy.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1749296/Atlas_Renewable_Energy.jpg

FONTE Atlas Renewable Energy

SOURCE Atlas Renewable Energy