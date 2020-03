Atlas Renewable Energy e Anglo American anunciam o maior PPA bilateral de energia solar no Brasil

SÃO PAULO, 10 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy, líder em energia limpa em toda a América Latina, juntamente da mineradora britânica Anglo American Plc, anunciou hoje a assinatura do maior contrato de compra e venda de energia solar em larga escala no Brasil, com um investimento de 881 milhões de reais. O fornecimento de energia limpa ocorrerá por meio da usina solar fotovoltaica da Atlas Casablanca, localizada no estado de Minas Gerais, e deve fornecer cerca de 9 TWh no prazo do contrato. A duração do contrato com a Anglo American será de 15 anos e terá início em 2022.

A planta solar da Atlas Casablanca tem uma capacidade instalada de 330MW com mais de 800 mil módulos. A usina produzirá energia suficiente para abastecer uma cidade de 1.4 milhão de habitantes, de acordo com o consumo médio de uma família brasileira. Esse contrato faz parte da estratégia da Anglo American de usar 100% de energia renovável em suas operações no Brasil a partir de 2022 e faz parte do objetivo de criar uma mina sustentável, que tem como meta reduzir todas as suas emissões de CO 2 em 30% até 2030.

A Atlas Renewable Energy apresentará os módulos bifaciais na usina solar Atlas Casablanca, uma tecnologia avançada na geração de energia solar. Esses painéis solares inovadores usam o reflexo dos raios solares dos lados dianteiro e traseiro, melhorando a eficiência da conversão fotoelétrica e, assim, aumentando a geração e a eficiência da usina.

Como parte de seu compromisso com o Estado de Minas Gerais, a Atlas Renewable Energy desenvolverá, com as comunidades locais, planos que contribuam para a melhoria de suas condições de vida. Durante a construção e operação do projeto Atlas Casablanca, diferentes programas de treinamento serão implementados, desenvolvidos especialmente para a força de trabalho feminina, priorizando a contratação de mão-de-obra local.

Wilfred Bruijn, CEO da Anglo American no Brasil, comentou: "Com este contrato e o contrato para a construção de uma usina eólica na Bahia, assinado em dezembro, agora obteremos 90% de nossa energia de fontes renováveis, o que levará a uma redução de 40% nas emissões de CO 2 associadas às nossas atividades ".

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, disse: "A Atlas lidera a nova tendência de fornecer energia limpa diretamente para grandes consumidores de energia. A energia renovável está mudando o modo de fornecer energia limpa e de baixo custo para o grande grupo de empresas que desejam reduzir sua pegada de carbono. A Atlas se orgulha de ser pioneira, mais uma vez, de um PPA solar bilateral em um novo país da América Latina. Nossa equipe foi a primeira a implementar um PPA solar privado no Chile há 8 anos e agora o fazemos no Brasil. Gostaríamos de reconhecer e parabenizar a liderança da Anglo American por seus esforços em se tornar uma instituição mais sustentável".

Luis Pita, gerente geral da Atlas Renewable Energy para o Brasil, enfatizou: "Este contrato representa uma forte demonstração de compromisso da Anglo American com o uso de energia renovável em suas operações, bem como o compromisso da Atlas em desenvolver contratos bilaterais para o fornecimento de energia limpa a empresas de alto nível que compartilham nossa preocupação ambiental. O projeto Atlas Casablanca será um passo importante em nosso compromisso com o desenvolvimento da geração de energia solar em um estado tão importante quanto Minas Gerais".

Luis Ballester, diretor comercial da Altas Renewable Energy no Brasil, também comentou: "Este projeto é um exemplo da capacidade da Atlas em criar soluções favoráveis, de baixo custo e personalizadas para parceiros industriais". Ballester acrescentou: "O setor industrial brasileiro não está apenas ciente da necessidade de maximizar sua eficiência, mas também está preocupado com sua pegada de carbono. É aqui que uma empresa como a Atlas entra em cena, pois temos a experiência e os recursos financeiros para fornecer um diferencial importante para empresas conscientes ao implementar soluções de energia limpa do desenvolvimento à operação".

Sobre a Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy é uma empresa de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo em toda a América Latina. O atual portfólio do Atlas Renewable Energy é de mais de 1,7 GW de projetos contratados nas fases de desenvolvimento, construção ou operação, e tem como objetivo aumentar 4 GW adicional na próxima década.

Lançada no início de 2017, a Atlas Renewable Energy inclui uma equipe experiente com o mais longo histórico no setor de energia solar na América Latina. A empresa é reconhecida por seus altos padrões em desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala.

Atlas Renewable Energy faz parte do Energy Fund IV, fundado pela Actis, um dos principais investidores em Private Equity no setor de energia de mercados emergentes. A Actis alocou mais de US$ 700 milhões de capital da Atlas Renewable Energy para investir em projetos contratados de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas Renewable Energy está focado nos principais mercados emergentes e economias da América Latina, usando seu comprovado desenvolvimento, comercialização e estruturação de know-how para levar energia limpa à região. Ao envolver-se ativamente com a comunidade e as partes interessadas no centro de sua estratégia de projeto, a Atlas Renewable Energy trabalha todos os dias para proporcionar ao mundo um futuro mais limpo.

Para mais informações por favor visite https://www.atlasrenewableenergy.com/.

Sobre a Anglo American

A Anglo American é uma empresa de mineração globalmente diversificada. Os produtos da Anglo são os ingredientes essenciais de quase todos os aspectos da vida moderna. O nosso portfólio de operações e recursos de alta competitividade mundial fornece as matérias-primas para atender às crescentes demandas voltadas para o consumidor, tanto das economias desenvolvidas como em desenvolvimento. Com nosso pessoal no coração de nossos negócios, aplicamos práticas inovadoras e as mais recentes tecnologias para descobrir novos recursos, extrair, processar, transportar e comercializar nossos produtos para nossos clientes em todo o mundo.

Como mineradora responsável - de diamantes (por meio da De Beers), cobre, platina e outros metais preciosos, ferro, carvão e níquel - somos os guardiões de recursos naturais valiosos. Trabalhamos com nossos principais parceiros e stakeholders para potencializar o valor sustentável que esses recursos representam para nossos acionistas, comunidades e países em que operamos e para a sociedade como um todo. A Anglo American está repensando a mineração para melhorar a vida das pessoas.

Para mais informações, visite: https://www.angloamerican.com/

