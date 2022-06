ATLAS RENEWABLE ENERGY ÉLARGIT SON OFFRE SUR LE MARCHÉ GRÂCE À L'ACQUISITION DE SON PREMIER PROJET ÉOLIEN AU BRÉSIL

« Avec Juramento, nous continuons à élargir et diversifier notre offre de produits dans toutes les régions où nous menons des activités », a déclaré Luis Pita, directeur général d'Atlas Renewable Energy au Brésil. « Ce projet est actuellement disponible pour tout grand consommateur d'énergie qui cherche un APP pour passer des sources d'énergie classiques aux sources d'énergie renouvelable. »

Juramento générera 1 650 GWh par an, ce qui profitera à 799 524 familles brésiliennes et préviendra l'émission d'environ 123 750 tonnes de CO 2 , ou l'équivalent du retrait de 49 500 voitures des rues de Sao Paulo. La structure de la transaction sera examinée et finalisée par le Conseil d'administration de la défense économique (CADE) du Brésil dans les prochains jours.

À propos d'Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy est une société internationale de production d'énergie renouvelable qui développe, finance, construit et exploite des projets d'énergie renouvelable dans toute l'Amérique depuis début 2017. Atlas Renewable Energy comprend une équipe expérimentée ayant la plus longue expérience du secteur de l'énergie renouvelable en Amérique latine. La société est reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle.

La croissance d'Atlas Renewable Energy se concentre sur les marchés les plus stables de la région, en utilisant son expertise éprouvée en matière de développement, de marketing et de structuration pour accélérer la transformation vers des énergies propres. En s'engageant activement auprès de la communauté et des parties prenantes au cœur de sa stratégie, la société travaille chaque jour à offrir un avenir plus propre.

